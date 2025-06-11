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ولاية تونس: جلسة عمل حول إعادة توظيف اعتمادات لإنجاز مشروعي بناء قنطرة الجيارة ودار الشباب بحي هلال

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Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Juin 2025 - 06:55 قراءة: 0 د, 44 ث
      
انعقدت امس الثلاثاء جلسة غمل بمقر ولاية تونس خصصت للنظر في إعادة توظيف إعتمادات لإنجاز مشروعي بناء قنطرة الجيارة من معتمدية سيدي حسين ،ودار الشباب بحي هلال من معتمدية سيدي البشير

واكد والي تونس ،عماد بوخريص خلال الجلسة اهمية إحكام تنظيم سير العمل التنموي بالجهة ومضاعفة الجهود لتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية



وشدد في هذا السياق ،على ضرورة مزيد العناية بالوضع البيئي بمختلف مناطق الولاية، والتنسيق بين البلديات المجاورة ،إلى جانب العمل على تذليل الصعوبات لإنجاز الأشغال وإعادة توظيف اعتمادات المشاريع التي تشهد صعوبات عقارية ومن غير الممكن إنجازها حاليا ،مؤكدا على عقد جلسات دورية لمتابعة تقدم الإنجاز

يذكر ان اجتماع اللجنة الإدارية لتسيير المصالح الجهوية وتأمين استمرارية المرفق العام انعقد تحت اشراف والي تونس ، وبحضور المعتمدة الأولى للولاية،والمعتمدين،والكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات،والمديرين الجهويين للتنمية والتجارة والتجهيز والتطهير التكوين المهني والتشغيل والتنمية الفلاحية والبيئة،ورئيس دائرة المجلس الجهوي بالولاية،الى جانب ممثلين عن الإدارات الجهوية المعنية


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