العرض الأول لفيلم "من المسافة صفر" يوم 12 جوان بمدينة الثقافة بتونس العاصمة
تحتضن قاعة سينما 350 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة مساء الخميس 12 جوان الحالي (س19) العرض الأول لفيلم "من المسافة صفر"، وذلك بحضور المنتجتين درة بوشوشة ولينا شعبان.
وفيلم "من المسافة صفر"، تم اختياره لتمثيل فلسطين في أوسكار 2025، وهو عبارة عن سلسلة من 22 فيلمًا قصيرًا تم إنتاجها في غزة تحت إشراف المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي خلال حرب 7 أكتوبر 2023 . وهو مشروع يحاول أن يبلغ صوت 22 مخرجاً من غزة من أجل سرد القصص المسكوت عنها في الواقع الفلسطيني الحالي، إذ استطاع صناع هذا العمل توثيق تجاربهم الإنسانية ورواية القصص التي عاشوها في ظروف قاسية وغير إنسانية.
وفيلم "من المسافة صفر"، تم اختياره لتمثيل فلسطين في أوسكار 2025، وهو عبارة عن سلسلة من 22 فيلمًا قصيرًا تم إنتاجها في غزة تحت إشراف المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي خلال حرب 7 أكتوبر 2023 . وهو مشروع يحاول أن يبلغ صوت 22 مخرجاً من غزة من أجل سرد القصص المسكوت عنها في الواقع الفلسطيني الحالي، إذ استطاع صناع هذا العمل توثيق تجاربهم الإنسانية ورواية القصص التي عاشوها في ظروف قاسية وغير إنسانية.
ويروي هذا العمل حكايات أصحابه وهم المخرجون : ندى أبو حسنة، كريم سطوم، بشار البلبيسي، مهدي كريرة، أوس البنا، هناء عليوة، نضال دامو، اعتماد وشاح، علاء دامو، ريما محمود، محمد الشريف، خميس مشهراوي، إسلام الزريعي، باسل المقوسي، مصطفى النبيه، أحمد الدنف، وسام موسى، علاء إسلام أيوب، تامر نجيم، رباب خميس، مصطفى كلاب، أحمد حسونة.
وقد حظي هذا الفيلم بدعم كبير من المنتجة التونسية درة بوشوشة بحسب الجهة المسؤولة عن توزيع العمل بتونس.
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