العرض الأول لفيلم "من المسافة صفر" يوم 12 جوان بمدينة الثقافة بتونس العاصمة

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تحتضن قاعة سينما 350 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة مساء الخميس 12 جوان الحالي (س19) العرض الأول لفيلم "من المسافة صفر"، وذلك بحضور المنتجتين درة بوشوشة ولينا شعبان.



وفيلم "من المسافة صفر"، تم اختياره لتمثيل فلسطين في أوسكار 2025، وهو عبارة عن سلسلة من 22 فيلمًا قصيرًا تم إنتاجها في غزة تحت إشراف المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي خلال حرب 7 أكتوبر 2023 . وهو مشروع يحاول أن يبلغ صوت 22 مخرجاً من غزة من أجل سرد القصص المسكوت عنها في الواقع الفلسطيني الحالي، إذ استطاع صناع هذا العمل توثيق تجاربهم الإنسانية ورواية القصص التي عاشوها في ظروف قاسية وغير إنسانية.

