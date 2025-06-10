إمضاء العقد العام المتعلق باقتناء 418 حافلة جديدة لتعزيز أسطول النقل العمومي الجماعي بكامل الجمهورية

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تم عشية الاثنين بمقر شركة النقل بالساحل ممثلة في رئيسها المدير العام ،إمضاء العقد العام المتعلق باقتناء 418 حافلة جديدة مع شركة "قولدن دراقن"، لفائدة الشركات الوطنية والجهوية للنقل عبر الطرقات، وذلك بحضور الكاتب العام لوزارة النقل ،وليد كرعاني ووفد ممثل للوزارة والرؤساء المديرين العامين لكل من شركة نقل تونس والشركات الجهوية للنقل



واشار بلاغ اعلامي صادر عن الوزارة الى انه تم إعطاء إشارة انطلاق إمضاء العقود الخاصة المتفرعة عن العقد العام، في خطوة عملية ستعزز أسطول النقل العمومي المنتظم ،بما يعكس الإرادة المشتركة لتطوير منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين

