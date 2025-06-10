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إمضاء العقد العام المتعلق باقتناء 418 حافلة جديدة لتعزيز أسطول النقل العمومي الجماعي بكامل الجمهورية

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 06:33 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تم عشية الاثنين بمقر شركة النقل بالساحل ممثلة في رئيسها المدير العام ،إمضاء العقد العام المتعلق باقتناء 418 حافلة جديدة مع شركة "قولدن دراقن"، لفائدة الشركات الوطنية والجهوية للنقل عبر الطرقات، وذلك بحضور الكاتب العام لوزارة النقل ،وليد كرعاني ووفد ممثل للوزارة والرؤساء المديرين العامين لكل من شركة نقل تونس والشركات الجهوية للنقل

واشار بلاغ اعلامي صادر عن الوزارة الى انه تم إعطاء إشارة انطلاق إمضاء العقود الخاصة المتفرعة عن العقد العام، في خطوة عملية ستعزز أسطول النقل العمومي المنتظم ،بما يعكس الإرادة المشتركة لتطوير منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين

كما سيكون توزيع الحافلات موضوع العقد على النحو التالي:

260حافلة لفائدة الشركات الجهوية للنقل
40حافلة لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدن
118حافلة لفائدة شركة نقل تونس
ويُعد هذا الإنجاز وفق ذات البلاغ ،محطة جديدة في مسار تحديث وتدعيم أسطول النقل العمومي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى توفير نقل عصري، آمن وذي جودة لفائدة المواطنين في كامل تراب الجمهورية


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