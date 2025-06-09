الإعلان عن إتفاق نهائي بشأن تنظيم دوائر النقل الحضري المشتركة بين ولايتي نابل وسوسة

أعلن وزير النقل رشيد عامري، الإثنين، عن إتفاق نهائي بشأن تنظيم دوائر النقل الحضري المشتركة بين ولايتي نابل وسوسة.







وأكد عامري، الأهمية التي توليها الوزارة لمعالجة ملفات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بما يرتقي بمستوى الخدمات المسداة للمواطن ويضفي مزيدا من النجاعة على مردودية هذا القطاع والنهوض بأدائه.وأضاف الوزير، خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة مخرجات الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2025، والمتعلقة بملف دوائر النقل الحضري المشتركة بين الولايتين، أن هذا الإتفاق سيشكل لبنة أولى لمزيد دراسة إمكانية إحداث أو توسيع دوائر نقل حضري مشتركة جديدة بين ولايات أخرى وذلك في إطار إستعاب الطلبات الجديدة للنقل.وأفاد، أن الوزارة بصدد تحيين النصوص المنظمة لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، بغاية بناء منظومة نقل عمومي تضع المصلحة الوطنية فوق كل إعتبار وبعيدا عن الرؤية الضيقة والسطحية في حلحلة الإشكاليات المتعلقة بها.وإعتبر عامري، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، أن الخدمة المسداة بسيارة الأجرة من المفترض أن تعكس ثقافة متحضرة في التعامل مع الحريف ومع الطريق ومع المرفق العام، داعيا إلى ضرورة تكاتف جهود كافة المتدخلين مركزيا وجهويا بهدف تحسين جودة الخدمات وتلبية حاجيات المواطنين.وشدد عامري، في هذا الصدد، على التحسيس بمزيد إحترام قواعد النظافة والهندام باعتبارها من مقومات المهنة، مع التفكير في آليات جديدة للتصدي للمظاهر وللممارسات اللامسؤولة وردع المتجاوزين وتطهير المهنة من الدخلاء من خلال التفكير في إعتماد معايير إضافية للكفاءة المهنية وإعتماد الرقمنة لضمان المزيد من الشفافية وإحكام الرقابة.