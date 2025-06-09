المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 16 سنة يلاقي وديا نظيريه الموريتاني والجزائري يومي 14 و16 جوان بالبليدة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6622381a847012.75229230_jkhfmgelnqpoi.jpg width=100 align=left border=0>





تونس 9 جوان 2025 (وات) - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاثنين ان المنتخب التونسي لاقل من 16 سنة سيجري مباراتين وديتين ضد نظيريه الموريتاني والجزائري.





وسيواجه المنتخب التونسي في الاختبار الودي الاول المنتخب الموريتاني يوم 14 جوان الجاري انطلاقا من الساعة السادسة مساء بملعب البليدة بينما سيلاقي في اللقاء الودي الثاني المنتخب الجزائري بنفس الملعب يوم 16 جوان 2025 انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.