أريانة: ضبط مختلف الاستعدادات من أجل تأمين صابة الحبوب من الحرائق وحسن سير موسم الحصاد

تستعد ولاية أريانة بمختلف هياكلها الجهوية لتأمين صابة الحبوب من الحرائق وضمان حسن سير موسم الحصاد، الذي سيفتتح يوم غد الثلاثاء 10 جوان 2025.



وأكّد والي أريانة، الوليد صنديد، خلال جلسة عمل عقدت أمس الأحد، على "أهمية صابة موسم 2025، والتي تعتبر مكسبا وطنيا يتطلّب أقصى درجات الجاهزية واليقظة، وعلى ضرورة وضع خطة محكمة لتأمين موسم الحصاد والتخزين، تشمل الجانب الوقائي والاستباقي، والتدخل السريع عند الاقتضاء وتحمّل كل طرف لمسؤولياته كاملة".



وشدّد على ضرورة التنسيق بين الهياكل الأمنية والفلاحية، موصيا بتوفير جميع الإمكانيات البشرية والمادية وتسخير الآليات والمعدات اللوجستية اللازمة.ودعا إلى ضرورة تكثيف العمل الميداني المشترك عبر دوريات أمنية وقائية بالتعاون مع الحرس الوطني والحماية المدنية، لضمان التدخل الفوري عند الحاجة، لافتا إلى أهمية إطلاق حملات تحسيسية وتوعوية موجّهة للفلاحين، لحثهم على اتخاذ الإجراءات الوقائية الأساسية مع رفع درجة اليقظة والتأهب طيلة فترة الحصاد، ووضع خطة متابعة يومية لمجريات الموسم ومستوى الحماية، وضبط جاهزية فرق التدخل السريع.وفي تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكّد رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، كمال بلحاج، أنّه من المنتظر أن تكون صابة الحبوب بولاية أريانة خلال موسم 2025، طيبة، لاسيما على إثر نزول الغيث النافع بكميات هامة.ولفت بلحاج إلى أن مساحة الحبوب المزروعة بولاية أريانة تمتد على حوالي 7 آلاف هكتار أغلبها قمح صلب، وتتركز في قلعة الأندلس تليها منطقة سيدي ثابت، ثم رواد، علما أنّ مساحة الزراعات الكبرى في ولاية أريانة تقدر بنحو 15 ألف هكتار منها 8 آلاف هكتار أعلاف خشنة.