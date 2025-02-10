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القصرين: وفاة طفل بإحدى مناطق حاسي الفريد الجبلية جراء انفجار جسم مشبوه

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Bookmark article    Publié le Lundi 10 Février 2025 - 10:30 قراءة: 0 د, 31 ث
      
إستقبل المستشفى الجهوي بالقصرين، مساء أمس الأحد، جثة طفل، يبلغ من العمر 14 سنة كان قد توفي جراء انفجار جسم مشبوه في منطقة عين المشري الجبلية بالمزيرعة التابعة لعمادة السلوم من معتمدية حاسي الفريد.
وأكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني في تصريح إعلامي، صباح اليوم الإثنين، أنه سيتم عرض جثة الطفل المتوفي على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وطبيعة الجسم المتسبب في الوفاة.
وكانت وحدات الحماية المدنية بالقصرين، قد تحولت مساء أمس الأحد، معزّزة بقوات من الأمن والجيش الوطنيين، فور اعلامها بإصابة طفل جراء جسم مشبوه بحاسي الفريد، على عين المكان، أين تولت نقل جثمان الطفل الهالك للمستشفى الجهوي بالقصرين.


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