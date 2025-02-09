سوسة: افتتاح نقطة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك وسط مدينة سوسة

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افتتحت، اليوم الأحد، بساحة حقوق الإنسان بسوسة، نقطة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك، ببادرة من المجمع المشترك للتمور وإشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك تجسيدًا لشعار "أسبوع التمور من المنتج إلى المستهلك".



وتميّزت النقطة، التي ستتواصل إلى 17 فيفري الجاري، بعرض مجموعة متنوعة من التمور بأسعار مناسبة، بما يكرّس التوجّه الرامي إلى تسهيل الوصول إلى المنتجات المحلية ذات الجودة على المستهلكين.





وأكد والي سوسة سفيان التنفوري، خلال زيارته المعرض، على أهمية الاستمرار في إقامة نقاط البيع من المنتج للمستهلك لمختلف المواد الفلاحية، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المعظّم، حيث يُنتظر أن تزيد الحاجة إلى المواد الغذائية، مما يسهم في تعزيز الاستهلاك المحلي.



ولاحظ أن هذه المبادرات تتنزل في سياق الجهود المبذولة لدعم المقدرة الشرائية للمواطن ودعم الفلاحيين، ما يمنحهم فرصة أكبر للتواصل المباشر مع المستهلكين ويعزّز من قيمة المنتج الفلاحي الوطني. وأكد والي سوسة سفيان التنفوري، خلال زيارته المعرض، على أهمية الاستمرار في إقامة نقاط البيع من المنتج للمستهلك لمختلف المواد الفلاحية، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المعظّم، حيث يُنتظر أن تزيد الحاجة إلى المواد الغذائية، مما يسهم في تعزيز الاستهلاك المحلي.ولاحظ أن هذه المبادرات تتنزل في سياق الجهود المبذولة لدعم المقدرة الشرائية للمواطن ودعم الفلاحيين، ما يمنحهم فرصة أكبر للتواصل المباشر مع المستهلكين ويعزّز من قيمة المنتج الفلاحي الوطني.