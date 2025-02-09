مسرحية "جرانتي العزيزة" للفاضل الجزيري في عرض جديد يوم 27 فيفري بمدينة الثقافة

يستضيف مسرح الجهات بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة يوم الخميس 27 فيفري 2025 بداية من الساعة السابعة مساء مسرحية "جرانتي العزيزة" للفاضل الجزيري.



ويتجدد لقاء الجمهور مع هذا العمل الجديد وهو من إنتاج المسرح الوطني التونسي والمركز الثقافي جربة بالتعاون مع مسرح أوبرا تونس، سينوغرافيا وإخراج الفاضل الجزيري، نص ودراماتورجيا جماعي، أداء كل من إشراق مطر وسليم الذيب بمشاركة العازفين لطفي السافي على آلة التشيللو و إلياس بلاغي على آلة البيانو ومهدي ذاكر على آلة الكمنجة.



وهذا العمل الذي يجمع بين الغناء والموسيقى والرقص والتمثيل، يعدّ تجربة هامة حاول من خلالها الفاضل الجزيري التوثيق لتاريخ تونس منذ الاستقلال إلى ما بعد 14 جانفي 2011 بالاعتماد على الموسيقى انطلاقا من قصة عازف كمنجة بفرقة الإذاعة الوطنية.إذ يتابع الجمهور في مسرحية "جرانتي العزيزة" قصة عازف كمنجة التحق بفرقة الإذاعة ليعمل ضمن أعضائها، وخارج إطارها يسرد أهمّ المحطات التي عاشها فتقوده التداعيات إلى رواية أحداث كثيرة من تاريخ تونس الفني والسياسي من خلال الحديث عن مشواره الشخصي بلغة سلسة ومنسابة لا تترك الحاضرين على الحياد في مناخ مفعم بالحنين ومشحون بالمفارقات.ويمكن للراغبين في حضور العرض واكتشاف هذا الإنتاج الفني الجديد، اقتناء تذاكر الدخول سواء عن بعد أو مباشرة من شبابيك مدينة الثقافة من الاثنين إلي الجمعة من العاشرة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال ومن الثانية ظهرا إلى الخامسة والنصف مساء.