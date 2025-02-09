وفد برلماني يؤدّي زيارة ميدانية إلى عدد من المؤسسات الصحية والإستشفائية بولاية سوسة

أدّى وفد برلماني عن لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب يومي 06 و07 فيفري الجاري زيارة ميدانية إلى عدد من المؤسسات الصحية والإستشفائية بولاية سوسة، وذلك لمتابعة سير المرفق العمومي للصحة بالجهة والمساهمة في إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة المشاكل والنقائص المطروحة.



وأفاد بلاغ نشره البرلمان مساء يوم السبت على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن هذه الزيارة تندرج في إطار التنسيق والتعاون القائم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، والإسهام في مسار البناء والتشييد وفق مقاربة تشاركية يتقاسم فيها الجميع مسؤولية الإصلاح والنهوض بقطاع الصحة.



وشملت الزيارات عددا من المؤسسات الصحية والإستشفائية ،من بينها المستشفى الجامعي فرحات حشاد، والمستشفى الجامعي سهلول، ومستوصف سوسة المدينة، والمستشفى الجهوي بمساكن، والمستشفى المحلي بالنفيضة، ومركز الوسيط المتعدد الإختصاصات بسوسة، ومركز الصحة الأساسية حي العوينة، ومستوصف قصيبة الشط، ومستوصف العسكريين بالقلعة الكبرى، والمستشفى المحلي بالقلعة الصغرى، ومستوصف كندار بأولاد عامر.واستهلت اللجنة الزيارة بعقد جلسة عمل بمقر الإدراة الجهوية للصحة مع المدير الجهوي للصحة بسوسة شكيب الزديني مرفوقا بعدد من الإطارات الصحية الجهوية حيث تولى تقديم عرض مفصل حول الخارطة الصحية بالجهة والخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الصحية والصعوبات الموجودة والتصورات المقترحة لتحسين الخدمات الصحية.واطلع الوفد النيابي على امتداد يومين على وضعية البنية التحتية للمؤسسات الصحية المذكورة مثمنا رصيد المرفق العمومي الصحي، ومشددا على ضرورة الحرص على المحافظة عليه والسعي الدؤوب إلى الإصلاح قدر الإمكان للإرتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية سواء عبر إحداثات جديدة تقرّب الخدمات المسداة للمواطن خاصة فيما يتعلق بالأقسام الإستعجالية أو التسريع في أشغال إعادة التهيئة والتوسعة أو الصيانة لبعض المؤسسات المتقادمة.وعاين النواب التجهيزات الثقيلة بالمستشفيات الجامعية وتجهيزات التصوير الطبي وتجهيزات طب الأسنان وإجراءات السلامة والوقاية المعتمدة بالأقسام الطبية.كما استمع الوفد النيابي إلى مشاغل الطواقم الطبية والإستشفائية ومقترحاتهم ،والمشاكل والصعوبات التي تواجههم يوميا أثناء أدائهم لواجبهم ورسالتهم الإنسانية النبيلة، مثمنين المجهود الذي يبذله الإطار الطبي وشبه الطبي والتقنيين والإداريين والعملة وكافة مكونات الأسرة الصحية في ظل الإمكانيات المحدودة المتوفرة.وتم التأكيد أن هذه الزيارة لا تهدف إلى تسجيل النقائص بالمؤسسات الصحية بالجهة فحسب، بل المساهمة في إيجاد الحلول القابلة للتنفيذ على أرض الواقع للنهوض بواقع القطاع الصحي بالجهة ومواجهة التحديات والعوائق التي تواجه أعوان الصحة خاصة في ظل النسق التصاعدي للسكان الذي بلغ حوالي 753 ألف ساكن.ودعا أعضاء اللجنة إلى مراجعة الخارطة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها بما يستجيب للحاجيات الحقيقية للجهات لتكريس الحق الدستوري المتعلق بضمان الرعاية الصحية لكل المواطنين وتحقيق العدالة الصحية، والى تعزيز الخط الصحي الأول وتوفير الموارد البشرية الضرورية لكافة المؤسسات الصحية بالجهة حسب تشخيص دقيق يستجيب لحاجياتها الحقيقية حسب الإختصاصات.كما أكدوا على أهمية الترفيع في عدد الأطباء الداخليين، وتعميم رقمنة الخدمات بكافة المؤسسات الصحية والإستشفائية، وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية وتلافي تسجيل نقص الأدوية بصيدليات المستشفيات والمستوصفات.واختتمت اللجنة الزيارة الميدانية بعقد جلسة عمل مع المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية رياض الجلاصي وممثلين عن الصناديق الاجتماعية وتفقدية الشغل بالجهة وإدارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنيةوكان موضوع سداد وتحويل المساهمات للصندوق الوطني لاسترجاع مصاريف المرض من طرف الصناديق الاجتماعية من أبرز المواضيع المطروحة خلال هذه الجلسة. وتم التطرق كذلك إلى شح الموارد البشرية وضعف الإمكانيات اللوجستية لمصالح تفقدية الشغل لتسهيل قيامها بمهامها بالشكل المطلوب وضرورة فتح آفاق مهنية وبحثية أرحب بتفقدية طب الشغل والسلامة المهنية.