وزير السياحة يؤدي زيارة متابعة إلى المحطة السياحية مرسى القنطاوي

في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها وزير السياحة ، سفيان تقية خلال زيارته غير المعلنة للمحطة السياحية مرسى القنطاوي (13 نوفمبر الفارط)،زار اليوم السبت المحطة رفقة والي سوسة ، سفيان التنفوري، وعدد من نواب الشعب عن الجهة وأعضاء المجلس المحلي، و عديد المسؤولين بالجهةواوضح بلاغ صادر عن وزارة السياحة،انه من بين الإجراءات العاجلة لتي تم الإنطلاق في تنفيذها وإنجازها، تسهيل عودة عدد من المرافق المعطلة إلى سالف نشاطها داخل المحطّة، والمحافظة على النظافة والعناية بجمالية المحطة، بالاضافة الى إعادة تهيئة الأرصفة والتنوير وتنظيم مأوى السيارات سواء بالنسبة لمتساكني المحطة أو زوارها

كما تمثلت الاجراءات في التصدي للتجاوزات المسجلة على مستوى الكراءات والسمسرة واستعادة شركة الدراسات والتنمية بسوسة الشمالية لدورها الأساسي في التصرف في المحلات والمنازل المعدة للكراء، واستحثاث عملية تسليم شهادات الملكية للمتساكنينوشدد وزير السياحة ، وفق ذات البلاغ، على ضرورة أن تستعيد المحطة السياحية مرسى القنطاوي بمختلف مكوّناتها، وكافة المحطات السياحية ببلادنا، بريقها وإشعاعها باعتبار أهميتها ودورها في تنشيط الحركية السياحية والإقتصادية والجذب السياحي ،مشيرا إلى وجوب مزيد تحسين الخدمات المقدمة لمتساكني المحطة والزوار سواء من تونس أو من الخارج وتحسين التنشيط السياحي بهاكما تحول وزير السياحة إلى ملعب الصولجان القنطاوي أين اطلع على أبرز مكوناته وعاين موقع المشروع المزمع إنجازه من قبل الشركة، حيث تبين أن الملعب غير معني بالمشروع ولن يتم التفريط فيه، أو تغيير صبغته باعتبار أهميته للجهة ولبلادنا ،وبجب المحافظة عليه لتطوير النشاط السياحي بالجهة