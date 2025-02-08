معرض تونس الدولي للكتاب 2025: التمديد في آجال المشاركة في المعرض

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أعلنت لجنة تنظيم الدورة 39 لمعرض تونس الدولي للكتاب في بلاغ نشرته اليوم السبت، أنه تم التمديد بصفة استثنائية ونهائية في آجال المشاركة في المعرض وذلك من 8 الى 16 فيفري 2025، ودعت جميع المعنيين من ناشرين وكتبيين وموزعين وموردين الى تدارك تأخير مشاركتهم بالتسجيل عبر هذا الرابط httpss://foire.e-festivals.tn

وتقام دورة هذا العام لمعرض تونس الدولي للكتاب من 25 أفريل إلى 4 ماي 2025 بقصر المعارض بالكرم.











