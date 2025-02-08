معرض تونس الدولي للكتاب 2025: التمديد في آجال المشاركة في المعرض
أعلنت لجنة تنظيم الدورة 39 لمعرض تونس الدولي للكتاب في بلاغ نشرته اليوم السبت، أنه تم التمديد بصفة استثنائية ونهائية في آجال المشاركة في المعرض وذلك من 8 الى 16 فيفري 2025، ودعت جميع المعنيين من ناشرين وكتبيين وموزعين وموردين الى تدارك تأخير مشاركتهم بالتسجيل عبر هذا الرابط httpss://foire.e-festivals.tn
وتقام دورة هذا العام لمعرض تونس الدولي للكتاب من 25 أفريل إلى 4 ماي 2025 بقصر المعارض بالكرم.
وتقام دورة هذا العام لمعرض تونس الدولي للكتاب من 25 أفريل إلى 4 ماي 2025 بقصر المعارض بالكرم.
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