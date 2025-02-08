جلسة عمل في وزارة الشؤون الدينية حول توحيد الخدمات بين الخطوط التونسيّة ونظيرتها السّعوديّة

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التأمت يوم الجمعة بمقر وزارة الشؤون الدينية جلسة عمل تمّ خلالها النظر في كيفيّة توحيد الخدمات بين الناقلتين الجويّتين الخطوط التونسيّة والخطوط السّعوديّة، ومزيد تحسين الخدمات الخاصّة بالسّفر إلى البقاع المقدّسة تحقيقا لراحة ضيوف الرّحمن،حسب ما ذكرته الوزارة في بلاغ.



وشارك في جلسة العمل التي اشرفت عليها رئيسة الديوان غفران السّاحلي، ممثلون عن إدارة الحجّ وإدارة التعاون الدّولي بالوزارة ،وممثلون عن وزارة الشؤون الخارجية ووزارة النقل من جهة ،ومن جهة أخرى ممثلّو الخطوط السّعوديّة من المملكة ومن تونس يتقدّمهم فوّاز البـــراشـي مديـر الأنظمة والإجراءات والتشريعات.









وفي وقت سابق، استقبل وزير الشؤون الدينية أحمد البـوهالي، الوفد السعودي ، حيث اثنى على التعاون الأخويّ بيـن البلدين الشقيقين في مجال الحجّ ،معتبــرا أنّ خدمة ضيوف الرّحمان شرف ومسؤولية



وخلال اللقاء ذكّر وزير الشؤون الدّينية بلقاء سابق جمعه يوم 12 جانفي الماضي في مدينة جدة(السعودية) بتوفيق الرّبيعة وزير الحجّ والعمرة السّعودي خصّص لتذليل العديد من الصعوبات وتحقيق المطالب التي تقدّمت بها وزارة الشؤون الدّينية بما فيه مصلحة الحجيج الميامين التونسيّين.



وفي وقت سابق، استقبل وزير الشؤون الدينية أحمد البـوهالي، الوفد السعودي ، حيث اثنى على التعاون الأخويّ بيـن البلدين الشقيقين في مجال الحجّ ،معتبــرا أنّ خدمة ضيوف الرّحمان شرف ومسؤوليةوخلال اللقاء ذكّر وزير الشؤون الدّينية بلقاء سابق جمعه يوم 12 جانفي الماضي في مدينة جدة(السعودية) بتوفيق الرّبيعة وزير الحجّ والعمرة السّعودي خصّص لتذليل العديد من الصعوبات وتحقيق المطالب التي تقدّمت بها وزارة الشؤون الدّينية بما فيه مصلحة الحجيج الميامين التونسيّين.