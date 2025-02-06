بطولة الرابطة 1 : البرنامج الكامل للجولة 18

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قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تعيين مباراة الأولمبي الباجي واتحاد بن قردان ضمن الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى يوم السبت 8 فيفري الجاري بملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة بداية من الساعة الثانية ظهرا (س14).



وفيما يلي البرنامج الكامل للجولة التي ستدور يومي السبت 8 والأحد 9 فيفري الجاري بداية من الساعة الثانية ظهرا:









السبت 8 فيفري 2025

- ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الأولمبي الباجي - اتحاد بن قردان

- ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي - الترجي الرياضي

- ملعب سليمان البلدي

مستقبل سليمان - النادي البنزرتي

- ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين - النجم الساحلي



الأحد 9 فيفري 2025

- ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي - قوافل قفصة

- ملعب بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري - مستقبل قابس

- ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي - شبيبة العمران

- ملعب المتلوي البلدي

نجم المتلوي - الترجي الجرجيسي الأولمبي الباجي - اتحاد بن قردانالملعب التونسي - الترجي الرياضيمستقبل سليمان - النادي البنزرتياتحاد تطاوين - النجم الساحليالنادي الافريقي - قوافل قفصةالاتحاد المنستيري - مستقبل قابسالنادي الصفاقسي - شبيبة العمراننجم المتلوي - الترجي الجرجيسي