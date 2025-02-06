بطولة الرابطة 1 : البرنامج الكامل للجولة 18
قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تعيين مباراة الأولمبي الباجي واتحاد بن قردان ضمن الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى يوم السبت 8 فيفري الجاري بملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة بداية من الساعة الثانية ظهرا (س14).
وفيما يلي البرنامج الكامل للجولة التي ستدور يومي السبت 8 والأحد 9 فيفري الجاري بداية من الساعة الثانية ظهرا:
وفيما يلي البرنامج الكامل للجولة التي ستدور يومي السبت 8 والأحد 9 فيفري الجاري بداية من الساعة الثانية ظهرا:
السبت 8 فيفري 2025
- ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الأولمبي الباجي - اتحاد بن قردان
- ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي - الترجي الرياضي
- ملعب سليمان البلدي
مستقبل سليمان - النادي البنزرتي
- ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين - النجم الساحلي
الأحد 9 فيفري 2025
- ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - قوافل قفصة
- ملعب بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري - مستقبل قابس
- ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي - شبيبة العمران
- ملعب المتلوي البلدي
نجم المتلوي - الترجي الجرجيسي
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 302646