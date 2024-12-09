Babnet

الكاف: إصابة 20 رأس بقر بمرض الجلد العقدي وانطلاق حملة لتلقيح قطيع الجهة ضدّ هذا المرض (رئيس دائرة الإنتاج الحيواني)

<img src=http://www.babnet.net/images/9/hommakilaia.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Decembre 2024 - 16:54 قراءة: 0 د, 43 ث
      
سجّلت إدارة الإنتاج الحيواني بالمندوية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف حوالي 20 إصابة في قطيع الأبقار بمرض الجلد العقدي المعدي الذي ينتشر عن طريق الحشرات اللاسعة ويتسبب في نفوق عديد الحيوانات المصابة به، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بذات المندوبية ، فتحي الزمالي.


وقال الزمالي، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن ولاية الكاف تعدّ من أكثر الجهات التي شهدت إصابات بمرض الجلد العقدي لدى الأبقار وخاصة في معتمديات شمال الولاية، وقد انطلقت المصالح البيطريّة، منذ يوم الجمعة الماضي، في إنجاز حملة تلقيح واسعة النطاق ضد هذا المرض، انطلاقا من البؤر المسجلة على أن تستكملها مع نهاية موفى الشهر الجاري أو خلال مطلع الشهر القادم.
...


وأشار، في السياق ذاته، إلى أن الجهود تكثّفت في جميع المستويات لمنع انتشار هذا المرض، وستشمل الحملة كامل قطيع الأبقار بالجهة الذي يضم تقريبا حوالي 17 الف رأس بقر بكامل تراب الولاية، وفق تقديره.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298955


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*