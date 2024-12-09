الكاف: إصابة 20 رأس بقر بمرض الجلد العقدي وانطلاق حملة لتلقيح قطيع الجهة ضدّ هذا المرض (رئيس دائرة الإنتاج الحيواني)

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سجّلت إدارة الإنتاج الحيواني بالمندوية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف حوالي 20 إصابة في قطيع الأبقار بمرض الجلد العقدي المعدي الذي ينتشر عن طريق الحشرات اللاسعة ويتسبب في نفوق عديد الحيوانات المصابة به، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بذات المندوبية ، فتحي الزمالي.





وقال الزمالي، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن ولاية الكاف تعدّ من أكثر الجهات التي شهدت إصابات بمرض الجلد العقدي لدى الأبقار وخاصة في معتمديات شمال الولاية، وقد انطلقت المصالح البيطريّة، منذ يوم الجمعة الماضي، في إنجاز حملة تلقيح واسعة النطاق ضد هذا المرض، انطلاقا من البؤر المسجلة على أن تستكملها مع نهاية موفى الشهر الجاري أو خلال مطلع الشهر القادم.



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وأشار، في السياق ذاته، إلى أن الجهود تكثّفت في جميع المستويات لمنع انتشار هذا المرض، وستشمل الحملة كامل قطيع الأبقار بالجهة الذي يضم تقريبا حوالي 17 الف رأس بقر بكامل تراب الولاية، وفق تقديره.