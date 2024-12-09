حجز 1 كغ من مخدّر "الكوكايين" بباردو و 20 صفيحة من مخدر القنب الهندي كانت معدة للترويج بجبل الجلود بالعاصمة

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حجزت وحدات من الحرس الوطني ببن عروس 1 كــغ من مخدّر "الكوكايين" بمحل سكنى كائن بمنطقة "باردو"، إضافة إلى 3 سيارات ومبلغ مالي ومصوغ في صلة بنشاط وفاق إجرامي تمّ تفكيكه في وقت سابق، وفق ما أفادت به الإدارة العامّة اللحرس الوطني اليوم الإثنين في بلاغ.



وأوضح المصدر ذاته أنّ هذه العملية جاءت مواصلة لاستهداف شبكات ترويج المخدّرات، ومتابعة لتمكّن الفرقة المركزية لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني ببن عروس من تفكيك شبكة مختصّة في ترويج المواد المخدرة على اختلاف أنواعها بولايات تونس الكبرى وحجز 2 كغ من مخدّر "الكوكايين" وأقراص مخدرة تباعا بحي التضامن من ولاية أريانة وحي خالد بن الوليد بولاية منوبة والاحتفاظ بـ 5 أطراف من عناصر الشبكة.





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وأضاف أنّ قاضي التحقيقي لدى المحكمة الابتدائية بأريانة المتعهّد بملف القضيّة أذن باتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بجرائم مخدّرات وتبييض أموال وإدراج أحد عناصر الوفاق الإجرامي موضوع البحث بالتفتيش، مؤكدا أنّ الأبحاث متواصلـة.



كما أفادت إدارة الحرس بأنّ وحدات منطقة الحرس الوطني بتونس تمكّنت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات تنشط بين مختلف أحياء العاصمة.



وذكرت أنّ هذه العملية، التي نفذتها وحدات منطقة الحرس بتونس بمشاركة إدارة الإستعلامات والأبحاث والإدارة العامة لوحدات التدخل مركزيا وجهويا، أسفرت عن إيقاف 3 من عناصر الشبكة الإجرامية وحجز 20 صفيحة من مخدر القنب الهندي كانت معدة للترويج.



وأضافت أنّ النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم، مشيرة إلى أن هذه العملية تندرج ضمن جهودها المستمرة لمحاربة الجريمة المنظمة والحد من انتشار المخدرات، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.



وفي هذا الجانب، دعت إدارة الحرس الوطني المواطنين إلى تعزيز التعاون معها من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه على الرقم 71860135، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق.

وأضاف أنّ قاضي التحقيقي لدى المحكمة الابتدائية بأريانة المتعهّد بملف القضيّة أذن باتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بجرائم مخدّرات وتبييض أموال وإدراج أحد عناصر الوفاق الإجرامي موضوع البحث بالتفتيش، مؤكدا أنّ الأبحاث متواصلـة.كما أفادت إدارة الحرس بأنّ وحدات منطقة الحرس الوطني بتونس تمكّنت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات تنشط بين مختلف أحياء العاصمة.وذكرت أنّ هذه العملية، التي نفذتها وحدات منطقة الحرس بتونس بمشاركة إدارة الإستعلامات والأبحاث والإدارة العامة لوحدات التدخل مركزيا وجهويا، أسفرت عن إيقاف 3 من عناصر الشبكة الإجرامية وحجز 20 صفيحة من مخدر القنب الهندي كانت معدة للترويج.وأضافت أنّ النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم، مشيرة إلى أن هذه العملية تندرج ضمن جهودها المستمرة لمحاربة الجريمة المنظمة والحد من انتشار المخدرات، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.وفي هذا الجانب، دعت إدارة الحرس الوطني المواطنين إلى تعزيز التعاون معها من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه على الرقم 71860135، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق.