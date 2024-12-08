والي تونس: التاكيد على ضرورة وضع خطة جهوية خاصة بولاية تونس حول جني الزيتون

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دعا والي تونس عماد بوخريص الى ضرورة وضع خطة جهوية خاصة بولاية تونس حول جني الزيتون ، تتمحور خاصة حول تكثيف المراقبة البيئية والصحية والأمنية والاقتصادية، أثناء جني ونقل وترويج المنتوج.



واكد خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر الولاية بالعاصمة ، على ضرورة إنجاح موسم جني الزيتون (2024/2025)،و توفير كافة الظروف الملائمة له واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية الضرورية لذلك، مبرزا اهمية مزيد تضافر جهود كافة الأطراف المعنية (خاصة منها المعتمدون والعمد) ،لضمان حسن سير موسم جني الزيتون وموافاة مصالح الولاية بتقارير في الغرض





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وتم التاكيد ايضا خلال هذا اللقاء الذي حضره كل من ممثلة عن الديوان الوطني للزيت ورئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري وممثل عن اتحاد التجارة والصناعة والصناعات التقليدية الى جانب ممثلين عن مختلف المصالح الامنية ومعتمدي الجهة ورئيسة دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بالولاية ، على دور الديوان الوطني للزيت بخصوص اقتناء وتخزين الزيت مع دوره في تعديل الأسعار وليس تحديد السعر المرجعي لبيع الزيت.



من جهة اخرى ادى والي تونس خلال نهاية هذا الاسبوع زيارة ميدانية لمعاينة وضعية عدد من المباني المتداعية للسقوط بمنطقة باب بحر وعمادة المنجي سليم بالعاصمة اين اوصى بضرورة ايجاد حلول سريعة وفعالة خاصة في ما يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وتحيين المعطيات العقارية والقانونية



ودعا في السياق ذاته الى مزيد العناية بالفئات الهشة والعائلات ذوي الدخل المحدود وضرورة التنسيق بين مختلف الاطراف المعنية وذلك وفق ماجاء بالصفحة الرسمية لولاية تونس