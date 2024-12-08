بنزرت: إجراءات وحلول وفاقية  لفض إشكال وضعية السوق المركزية ببنزرت  المدينة

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مثل موضوع فض أشكال وضعية السوق المركزي ببنزرت المدينة، ابرز محاور جلسة العمل القطاعية الملتئمة مساء يوم السبت بمقر الولاية بحضور مختلف الهياكل والمصالح الرسمية والمنظماتية .



و تم عقب نقاش مستفيض بين الحضور الاتفاق على تولي منظمة الاعراف من جهتها القيام باختبار فني ثان عن طريق خبير مختص في الخرسانة المسلحة والهياكل الداعمة مضاد للاختبار الفني الأول المنجز لفائدة بلدية بنزرت من قبل خبير مختص تم تعيينه من قبل المحكمة الابتدائية ،و الداعي بصريح المكتوب لإزالة وهدم كامل البناية نظرا لمخاطرها على المنتصبين داخل السوق والمارة ، وذلك بداية الاسبوع المقبل ، مع تعهد الغرف المهنية بالالتزام بالنتائج الفنية التي ستعلن عن ذلك .





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كما تم في ذات السياق الاتفاق على تولي مصالح البلدية إعداد مقرر واضح وصريح بشان بقية الإجراءات الخاصة بإعادة إيواء المنتصبين وأيضا روزنامة الانجاز الفني للاشغال في حالة إقرار نتائج الاختبارات الفنية إلزامية الهدم وإعادة البناء للسوق.

وكان والي بنزرت سالم بن يعقوب، اكد خلال إشرافه على اشغال جلسة العمل انه حرص شخصيا على تشريك ودعوة جميع الاطراف والمصالح المتداخلة من ممثلي رؤساء الغرف ومهنيين قطاع تجارة الخضر والغلال والمقاهي والتصوير الفوتوغرافي والحلويات والقصابين ، يتقدمهم رئيس منظمة الاعراف هشام الشريف، ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان ببنزرت كمال ميهوب ،علاوة على الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية بنزرت إيمان الزواوي وفريقها الفني والقانوني والمديرة الجهوية للتجهيز ام الزين الطمني ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية،و الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد ومعتمدة بنزرت الشمالية سامية بوعلاق ،وايضا دائرة الشؤون البلدية بمركز الولاية ،وذلك لبحث الاجراءات الوفاقية والجماعية ومن ثمة إتخاذ الحلول العملية ، والملزمة لجميع الاطراف دون إستثناء لتسوية وضعية هذه المنشاة العمومية الهامة في اقرب الاجال .

كما دعا والي بنزرت بحضور رئيس المجلس الجهوي الجديد عدنان العلوش، إلى تعبئة الجهود بين الجميع ودون إستثناء في هذا الاطار ، بما يحقق معادلة التنمية والسلامة ودعم موارد الرزق والالتزام بالقانون ،وفق تعبيره .



يشار ان القرار البلدي بغلق وهدم السوق المركزي ببنزرت المدينة المنجز منذ ستينات القرن الماضي ،نظرا لتدهور بنايته ،خلف عديد التفاعلات المجتمعية بين موافق ومعارض للقرار علاوة على تمسك المنتصبين بعدم الخروج مما خلق نوعا من الحراك المجتمعي والمهني المطالب بإيجاد حل للغرض .

