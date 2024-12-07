رابطة الأبطال الافريقية: تعادل مانيما انيون الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة 1 - 1

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تعادل مانيما انيون الكونغولي اليوم السبت مع ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بنتجية 1 - 1 لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية.

وبادر الرجاء البيضاوي بافتتاح التسجيل في الدقيقة 17 عن طريق لاعبه يونس النجاري قبل أن يتوفق أصحاب الأرض في ادراك التعادل في الدقيقة 79 عن طريق اللاعب جوزيف باكاسو.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانيما انيون إلى نقطتين في وصافة المجموعة الثانية، فيما حصد الرجاء البيضاوي نقطته الأولى، بعدما خسر في الجولة الافتتاحية أمام الجيش الملكي بهدفين دون رد.

وتستكمل منافسات المجموعة الثانية اليوم باقامة مباراة الجيش الملكي صاحب الصدارة بـ 3 نقاط بضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب الافريقي صاحب المركز الثالث برصيد 1 نقطة انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.