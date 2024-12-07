وزير الفلاحة يؤكد توفر التلقيح الخاص بمرض الجلد العقدي للابقار وضرورة سرعة الابلاغ عن اي حالة اشتباه او اصابة بالمرض

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طمأن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، جميع مربي الابقار بشأان توفر التلقيح الخاص بمرض الجلد العقدي وبالكميات المطلوبة واكثر، مشددا في الان ذاته، على ضرورة سرعة الابلاغ عن اي حالة اشتباه او إصابة بالمرض والالتزام بالبروتوكول الوقائي الذي اوصت به مصالح الوزارة.



واضاف بن الشيخ، خلال زيارة عمل اداها، السبت، إلى ولاية بنزرت، تابع خلالها سير تنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح ضد مرض الجلد العقدي، بحضور والي بنزرت سالم بن يعقوب وكافة الاطارات الجهوية والمحلية والاسرة الفلاحية الموسعة، ان الدولة التونسية بكافة هياكلها ومصالحها تولت تعبئة الجهود للحد من تداعيات هذا المرض المستجد وحماية موارد رزق مهنيي القطاع من الفلاحين وبقية المتعاملين في المجال ،وايضا حماية الثروة الحيوانية والإقتصاد الوطني ككل .





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وشدد الوزير خلال متابعته سير عملية التلقيح بعدد من الاسطبلات الواقعة بضيعات فلاحية بكل من معتمديات غار الملح وراس الجبل وسجنان، على الدور الموكول للاسرة الفلاحية في معاضدة المجهود الوطني المبذول.



يشار ان مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة والموارد المائية ببنزرت، كانت انطلقت حال توصلها من طرف الوزارة بالتلقيح في إنجاز المطلوب من خلال استنفار كافة الهياكل التقنية والبيطرية الجهوية والمحلية للغرض، وذلك بالتوازي مع مواصلة تنفيذ حملات توعية وتحسيس لجميع مربي الابقار والفلاحين ككل بشان الاجراءات اللازمة للتوقي من المرض.



واعلنت وزارة الفلاحة، امس الجمعة، عن انطلاق عمليّة تلقيح الأبقار ضدّ مرض الجلد العقدي الذّي يشكّل تهديدًا للصّحة الحيوانيّة والإنتاج الحيواني.



وتستهدف عمليّة التّلقيح، وفق الوزارة، جميع الأبقار، وفي مرحلة أولى، المناطق التّي شهدت تسجيل بؤر لمرض الجلد العقدي والمعتمديات الحدوديّة والمناطق ذات الكثافة العالية للأبقار وستشمل تدريجيا جميع القطيع الوطني.



وتؤكّد الوزارة أن عمليّة التّلقيح ستستمر على مدار عدّة أسابيع، مع توفير كافّة الإمكانيات اللاّزمة لضمان سير الحملة بنجاح في جميع المناطق المعنيّة.



وكان كاهية مدير مقاومة الأمراض الحيوانية بالادارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، هاني الحاج عمار، قال في تصريح لـ"ـوات" في 15 أوت 2024، إنّ تونس بصدد الإعداد لشراء اللقاح المضاد لمرض الجلد العقدي المعدي عند الأبقار والذي لا ينتقل للانسان، بعد تأكد تسجيل اول اصابة.



واكد المسؤول آنداك ان تونس سجلت عديد حالات الاشتباه منذ اوت 2024، لكن اختبارات العيّنات كانت سلبية باستثناء العيّنة الوحيدة التي تم تسجيلها لدى ثور بولاية جندوبة على ملك مربي بمنطقة تبعد 15 كلم عن الحدود الجزائرية .



وابرز الحاج عمار ان الفرق البيطرية الميدانية قامت بعمل استباقي يتمثل في متابعة المستغلات الفلاحية الخاصة بالابقار القريبة من البؤرة المصابة، علما وان فترة الحضانة قبل ظهور الاعراض على مستوى الابقار قد تصل الى شهر تقريبا.