الرابطة 2 : نتائج الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثامنة

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في ما يلي نتائج الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:



السبت 7 ديسمبر





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المجموعة الاولى

جمعية اريانة - مستقبل المرسى 2 - 1

جمعية مقرين - النجم الرادسي 2 - 0

مستقبل وادي الليل - النادي القربي 0 - 0

ملعب منزل بورقيبة - نادي حمام الانف 2 - 0

هلال مساكن - امل حمام سوسة 2 - 2

القلعة الرياضية - سبورتينغ المكنين 1 - 2

مكارم المهدية - جندوبة الرياضية 1 - 1





الترتيب ن ل

1- النادي القربي 18 8

2- جمعية مقرين 17 8

-3 جندوبة الرياضية 15 8

-4مكارم المهدية 14 8

5-امل حمام سوسة 13 8

6- مستقبل المرسى 12 8

--القلعة الرياضية 12 8

8-جمعية اريانة 10 8

9-سبورتينغ المكنين 8 8

10-مستقبل وادي الليل 7 8

--هلال مساكن 7 8

--نادي حمام الانف 7 8

13- ملعب منزل بورقيبة 6 8

14-النجم الرادسي 2 8





المجموعة الثانية

تقدم ساقية الداير - امل الرقبة 1 - 0





الترتيب ن ل

1- مستقبل القصرين 18 7

2- شبيبة القيروان 17 7

3- محيط قرقنة 14 7

4-تقدم ساقية الداير 13 8

5- نسر جلمة 11 7

--اولمبيك سيدي بوزيد 11 7

--كوكب عقارب 11 7

8- بعث بوحجلة 8 7

9-هلال الرديف 7 7

10--سكك الحديد الصفاقسي 6 7

--الملعب القابسي 6 7

--امل الرقبة 6 8

13-امل جربة 5 7

14-هلال الشابة 4 7





وتستكمل غدا الأحد بداية من الساعة الثانية بعد الزوال الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثامنة وفقا للبرنامج التالي:



المجموعة الثانية:

شبيبة القيروان - بعث بوحجلة

نادي محيط قرقنة - سكك الحديد الصفاقسي

كوكب عقارب - هلال الرديف

مستقبل القصرين - امل جربة

اولمبيك سيدي بوزيد - نسر جلمة

الملعب القابسي - هلال الشابة

