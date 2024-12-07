الرابطة 2 : نتائج الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثامنة
في ما يلي نتائج الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
السبت 7 ديسمبر
السبت 7 ديسمبر
المجموعة الاولى
جمعية اريانة - مستقبل المرسى 2 - 1
جمعية مقرين - النجم الرادسي 2 - 0
مستقبل وادي الليل - النادي القربي 0 - 0
ملعب منزل بورقيبة - نادي حمام الانف 2 - 0
هلال مساكن - امل حمام سوسة 2 - 2
القلعة الرياضية - سبورتينغ المكنين 1 - 2
مكارم المهدية - جندوبة الرياضية 1 - 1
الترتيب ن ل
1- النادي القربي 18 8
2- جمعية مقرين 17 8
-3 جندوبة الرياضية 15 8
-4مكارم المهدية 14 8
5-امل حمام سوسة 13 8
6- مستقبل المرسى 12 8
--القلعة الرياضية 12 8
8-جمعية اريانة 10 8
9-سبورتينغ المكنين 8 8
10-مستقبل وادي الليل 7 8
--هلال مساكن 7 8
--نادي حمام الانف 7 8
13- ملعب منزل بورقيبة 6 8
14-النجم الرادسي 2 8
المجموعة الثانية
تقدم ساقية الداير - امل الرقبة 1 - 0
الترتيب ن ل
1- مستقبل القصرين 18 7
2- شبيبة القيروان 17 7
3- محيط قرقنة 14 7
4-تقدم ساقية الداير 13 8
5- نسر جلمة 11 7
--اولمبيك سيدي بوزيد 11 7
--كوكب عقارب 11 7
8- بعث بوحجلة 8 7
9-هلال الرديف 7 7
10--سكك الحديد الصفاقسي 6 7
--الملعب القابسي 6 7
--امل الرقبة 6 8
13-امل جربة 5 7
14-هلال الشابة 4 7
وتستكمل غدا الأحد بداية من الساعة الثانية بعد الزوال الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثامنة وفقا للبرنامج التالي:
المجموعة الثانية:
شبيبة القيروان - بعث بوحجلة
نادي محيط قرقنة - سكك الحديد الصفاقسي
كوكب عقارب - هلال الرديف
مستقبل القصرين - امل جربة
اولمبيك سيدي بوزيد - نسر جلمة
الملعب القابسي - هلال الشابة
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