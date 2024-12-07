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حجز أكثر من 2،6 كلغ من مخدر الكوكايين وأقراص مخدرة

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Bookmark article    Publié le Samedi 07 Decembre 2024 - 16:17 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات، مؤخرا، من القبض على أحد مروجي المخدرات وحجزت لديه أكثر من 2،6 كلغ من مخدر الكوكايين بالإضافة إلى 11 قرص إكستازي ومبلغ مالي قدره 750 دينارا ودراجة نارية.

وأوضحت الإدارة العامة للأمن الوطني بالجمهورية التونسية، في بلاغ لها اليوم السبت، أنها تمكنت من القبض على المعني بالأمر بمنزله بعد التنسيق مع النيابة العمومية وذلك إثر جملة من التحريات الميدانية والفنية وذلك في إطار متابعتها للشبكات الناشطة في مجال تهريب ونقل وترويج المخدرات.

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وأضافت أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمعني لمواصلة الأبحاث في شأنه.


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