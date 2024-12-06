الإطاحة بأربع شبكات إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بالضاحية الجنوبية للعاصمة(الحرس الوطني)

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تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني ببن عروس من تفكيك أربع (4) شبكات إجرامية خطيرة تنشط في مجال ترويج المخدرات بجهة برج السدرية، وإلقاء القبض على 16 مروج وحجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة.



وجاءت هذه العملية النوعية بعد سلسلة من التحريات الدقيقة والمراقبة المستمرة التي أسفرت عن تحديد هوية أفراد الشبكات ومواقع نشاطهم، وفق ما ورد في بلاغ صادر مساء اليوم الجمعة عن الإدارة العامة للحرس الوطني.





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وقد تمكنت الوحدات المذكورة بمشاركة مختلف اختصاصات الإدراة العامة لوحدات التدخل بإقليم بنعروس والوحدات الاستعلاماتية المركزية من إلقاء القبض على 16 مروج من بينهم عنصر نسائي وحجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة، إلى جانب مبالغ مالية من عائدات النشاط الإجرامي. وقد أذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها بإحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



واشار البلاغ ذاته، الى أن هذه العملية تأتي إطار الجهود المستمرة للتصدي لآفة المخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة.



وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني أن هذه العملية تعكس التزامها الكامل بحماية المجتمع من تهديدات المخدرات، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة قد تهدد أمن وسلامة الأفراد على الرقم 71860135.