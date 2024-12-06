مدينة العلوم بتونس تنظم يومي 16 و17 ديسمبر 2024 مهرجان العلوم بسيدي بوزيد

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تنظم مدينة العلوم بتونس يومي 16 و17 ديسمبر 2024 مهرجان العلوم بسيدي بوزيد الذي يتضمن برنامجًا متنوعًا، يؤمنه أساتذة في التأطير العلمي بالمدينة.



وستحتضن فضاءات المعهد العالي للدراسات التكنولوجية وساحة الأرض بسيدي بوزيد، فعاليات مهرجان العلوم الذي يلتئم بالشراكة مع جمعية 17 ديسمبر بسيدي بوزيد، وفق بلاغ لمدينة العلوم بتونس.





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ويتوزع برنامج هذا الحدث العلمي إلى ورشات علمية في عديد الاختصاصات من بينها البيولوجيا الجزيئية، والرياضيات، والكهرباء الساكنة، وعروض علمية باستخدام النيتروجين السائل بدرجات حرارة دون الصفر، وعروض تكنولوجية في الروبوتات والذكاء الإصطناعي، وأنشطة تفاعلية بإستخدام نظارات الواقع الإفتراضي.



كما يشمل عددا من المحاضرات العلمية حول النظام الشمسي، وظاهرة الفصول، والبصمة البيئية، والإنحباس الحراري، وأضرار التدخين، وعروض للقبة الفلكية المتنقلة، اضافة إلى سهرتين فلكيّتين تتضمنان محاضرات حول كوكبات السماء، ورصد فلكي باستخدام تلسكوبات مدينة العلوم، وسياحة نجمية.



ووجّهت مدينة العلوم بتونس الدعوة للطلبة والتلاميذ والجمهور العام لزيارة فضاءاتها وأنشطتها في اطار هذا الحدث في رحاب المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد.

