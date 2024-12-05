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يسجّل المسرح التونسي حضوره في الدورة 15 لمهرجان المسرح العربي بعمليْن هما "البخارة" للمخرج صادق الطرابلسي و"بوابة 52" لدليلة مفتاحي.

واختارت الهيئة العربية للمسرح تنظيم هذه الدورة الخامسة عشرة لمهرجان المسرح العربي من 9 إلى 15 جانفي 2025 بالعاصمة العُمانية مسقط بالتعاون مع وزارة الثقافة والتراث والجمعية العُمانية للمسرح.

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وتُعرض مسرحية "البخّارة" ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان وهي من إنتاج مسرح أوبرا تونس (قطب المسرح)، وحائزة مؤخرا على جائزة "التانيت الذهبي" لأيام قرطاج المسرحية وكذلك "جائزة العمل المتكامل" للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع".

واختارت الهيئة العربية للمسرح تنظيم هذه الدورة الخامسة عشرة لمهرجان المسرح العربي من 9 إلى 15 جانفي 2025 بالعاصمة العُمانية مسقط بالتعاون مع وزارة الثقافة والتراث والجمعية العُمانية للمسرح.وتُعرض مسرحية "البخّارة" ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان وهي من إنتاج مسرح أوبرا تونس (قطب المسرح)، وحائزة مؤخرا على جائزة "التانيت الذهبي" لأيام قرطاج المسرحية وكذلك "جائزة العمل المتكامل" للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع".

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وتنافس "البخارة" على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي رفقة 10 أعمال مسرحية عربية أخرى هي "أسطورة شجرة اللبان" (سلطنة عمان) و"الملجأ" (الأردن) و"المؤسسة"(البحرين)و" بين قلبين" (قطر)و"ريش"(فلسطين) و"سيرك" (العراق) و"غصة عبور" (الكويت) و" كيف نسامحنا؟"(الإمارات)و"ماكبث المصنع"(مصر) و"هُم" (المغرب).

أما مسرحية "بوابة 52" فتُعرض خارج المسابقة الرسمية للمهرجان مع الأعمال "ذاكرة صفراء" (السعودية) و"عدّ عكسيّ" (سوريا)و"نساء لوركا" (العراق).

وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة العربية للمسرح أن اختيار هذه العروض جاء بعد عملية تقييم دقيقة استمرت عدة أشهر، حيث تلقت الهيئة 175 طلبا للمشاركة. وتألفت لجنة اختيار العروض من الدكتور يوسف عايدابي من السودان (رئيسا للجنة) وعضوية كل من الدكتور جبار جودي (العراق) والأستاذ خالد جلال (مصر) والأستاذ هزاع البراري (الأردن) والأستاذ يوسف الحمدان (البحرين).