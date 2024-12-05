وزير التشغيل يؤكد سعي الوزارة الى معاضدة جهود الارتقاء بالتكوين الفلاحي

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وأشار الوزير أيضًا إلى العمل على ضبط قائمة الاختصاصات ذات الأولوية ومنح منح التكوين للمؤسسات التي تخضع للإشراف المشترك بين وزارتي التشغيل والفلاحة. كما أشار إلى استعداد وزارة التشغيل للعمل مع وزارات أخرى لتحسين التشريعات الخاصة بالتكوين الفلاحي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والتنمية المستدامة.



أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد خلال مشاركته أمس الاربعاء في الندوة الوطنية لحوكمة جهازي التكوين والإرشاد الفلاحي أن وزارة التشغيل تعمل على تعزيز الجهود لتحسين التكوين الفلاحي من خلال مشاريع مشتركة مثل برنامج "إرادة" لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. كما أشار إلى أهمية تحسين جودة التكوين المهني الفلاحي لمواكبة التطورات في المجالات البيداغوجية والتقنية، مع التركيز على تأهيل مراكز التكوين المهني وتدريب باعثي المؤسسات الصغرى الفلاحية.وأشار الوزير أيضًا إلى العمل على ضبط قائمة الاختصاصات ذات الأولوية ومنح منح التكوين للمؤسسات التي تخضع للإشراف المشترك بين وزارتي التشغيل والفلاحة. كما أشار إلى استعداد وزارة التشغيل للعمل مع وزارات أخرى لتحسين التشريعات الخاصة بالتكوين الفلاحي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والتنمية المستدامة.

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وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بالشيخ، أثنى بدوره على هذه المبادرات، مؤكداً أنها تعزز الشراكة بين القطاعات وتساهم في تحسين الخدمات المقدمة في مجال التكوين الفلاحي.



الندوة شملت ورشات عمل ركزت على حوكمة جهاز الإرشاد الفلاحي ودور الإطار التشريعي في تحسين فعالية الإرشاد والتكوين الفلاحي.