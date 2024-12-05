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تونس تندد بالهجمات الارهابية شمال سوريا

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Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Decembre 2024 - 00:21 قراءة: 0 د, 15 ث
      
نددت تونس بشدّة بالهجمات الارهابية التي استهدفت شمال سوريا في المدّة الأخيرة.
واعربت الجمهورية التونسية عن تضامنها التام مع الجمهورية العربية السورية، داعية المجموعة الدولية لمساندة هذا البلد الشقيق حتى يحافظ على سيادته وأمن شعبه واستقراره ووحدة أراضيه، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية مساء يوم الاربعاء.


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