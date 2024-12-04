نابل: السيطرة على حريق نشب بمستودع جانبي مهجور تابع لنزل مغلق منذ أكثر من 4 سنوات وسط مدينة نابل

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سيطرت وحدات الحماية المدنية بنابل معزّزة بشاحنتي إطفاء، اليوم الثلاثاء، على حريق نشب بمخزن مهجور تابع لنزل مغلق منذ أكثر من 4 سنوات (محل نزاع قضائي) ويقع وسط مدينة نابل، وفق ما عاينه صحفي "وات".





وأوضح رئيس وحدة النجدة للحماية المدنية بنابل المقدم طارق الجنحاوي، في تصريح لوكالة "وات"، أن وحدات الحماية المدنية تنقلت على وجه السرعة حال اعلامها بنشوب حريق بفضاء مهجور ووجهت شاحنة اطفاء الى مكان الحريق، مبرزا أن المعاينة والاستطلاع أظهرت أن الحريق نشب بهيكل حافلة وهيكل سيارة صغيرة وأكوام من الفضلات الملقاة بمستودع جانبي مغلق ومهجور تابع لنزل بنابل وتدخلت لاطفاء الحريق بالسرعة اللازمة.



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وتابع ان التدخلات تعززت بشاحنة اطفاء ثانية ما مكن من السيطرة على الحريق والانطلاق في عمليات التبريد لتفادي انتشار النيران، خاصة وان المستودع موجود على مقربة من منطقة سكنية وبطريق رئيسية تعرف حركية مرورية مكثفة.

وأوضح أنّ انبعاث دخان كثيف من المستودع وسماع صوت انفجارات صغيرة راجع، وفق المعاينات الاولية، إلى "احتراق فضلات بمستودع تابع للنزل كان يستغل كورشة صيانة، وتتمثّل في علب ومواد بلاستيكية وبعض العجلات وعدد من البخاخات التي تنفجر عند احتراقها".

هذا وتبقى اسباب الحريق مجهولة في انتظار قيام الوحدات الامنية بالتحريات والابحاث اللازمة.

ويجدر التذكير، في ذات السياق، الى ان النزل المغلق منذ اكثر من 4 سنوات هو محل نزاع قضائي واصبح وفق المتساكنين القريبين من النزل" نقطة سوداء وسط مدينة نابل ومصدر قلق ووكرا ممتدا للانحرافات باعتباره يمتد على مساحة كبيرة من الطريق الرئيسي الى البحر ويفتقد للحراسة والتأمين".