كاس امم افريقيا لكرة اليد للسيدات : المنتخب التونسي يتاهل الى الدور نصف النهائي ويضمن مشاركته في المونديال

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تاهل المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات الى الدور نصف النهائي لكاس امم افريقيا للعبة المقامة حاليا بالعاصمة الكونغولية كينشاسا والمؤهلة لبطولة العالم المقررة بهولندا والمانيا في شهر ديسمبر 2025 اثر فوزه اليوم الاربعاء على الكونغو بنتيجة 28-24 (الشوط الاول 13-11).

وبهذا التاهل، ضمن السباعي التونسي مشاركته في المونديال القادم.

وستواجه سيدات تونس في نصف النهائي المقرر يوم الجمعة 6 ديسمبر الجاري الفائز من مباراة الكاميرون والسنيغال التي ستدور اليوم بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر.





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الاربعاء 4 ديسمبر 2024

الدور ربع النهائي

تونس - الكونغو 28-24

س13/ انغولا - الجزائر

س16/ الكاميرون - السنغال

س18/ مصر - الكونغو الديقراطية