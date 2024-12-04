الأمطار المسجلة خلال الساعات 24 المنقضية

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سجّلت محطّات الرصد الجوّي نزول كميّات أمطار متفاوتة على عدد من مناطق البلاد خلال الساعات 24 المنقضية (من السابعة من صباح أمس الثلاثاء إلى السابعة من صباح الأربعاء). في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.



//صفاقس// صفاقس المطار 2 / الغرابة 2 / أولاد يانق 2 / قرمدة 5 / العقارية 3 / الرملة 2 / ساقية الدائر 2 / السلطنية 3 / العامرة 1 / منزل شاكر 4 / الحنشة 2 / عقارب 1 / صفاقس المدينة 4 / قلعة الأندلس 5 /





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//ولاية أريانة// قلعة الأندلس 5 /



//ولاية زغوان// جرادو 4 / سد وادي الرمل 3 / عين عسكر 6 / بئر مشارقة 7 / صواف 2 / الزريبة 9 / زغوان 7 / الفحص 5 /



//ولاية بنزرت// منزل بورقيبة 7 /غزالة 3 / العزيب 9 / أوتيك 1 / سونين 14 / ماطر 2 / تينجة 5 / رأس الجبل 8 / العالية 18 / غار الملح 4 / جومين 25 / سجنان 12 / بنزرت سيدي أحمد 13 /



//ولاية نابل// حمام الغزاز 60 / تاكلسة 1 / دار علوش 25 / الهوارية 30 / قليبية 45 / منزل تميم 6 / برج العامري 3 / المرناقية 2 / طبربة 3 / الجديدة 1 / البطان 1 /



//ولاية باجة// تيبار 2 / سد كساب 3 / سد سيدي سالم 1 / مجاز الباب 10 / تستور 1 / عمدون 3 / باجة المحطّ’ 1 / نفزة 48 /



//ولاية جندوبة// وادي مليز 1 / بني مطير 1 / سد بربرة 1 / جندوبة 1 / طبرقة 12 / عين دراهم 1 /



//ولاية الكاف// الجريصة 3 / الطويرف 2 / k13 2 / السرس 6 / الدهماني 2 / تاجروين 2 / ساقية سيدي يوسف 4 / نبر 1 / وادي ملاق 3 / الكاف 3 / القصور 3 /



//ولاية سليانة// برقو 3 / سيدي بورويس 3 / مكثر المدينة 3 / سليانة 3 / الكريب 2 / قعفور 1 /



//ولاية المهدية// السواسي 1 / هبيرة 4 / ملولش 2 / قصور الساف 3 / سيدي علوان 2 / بومرداس 5 / الجم 4 / أولاد الشامخ 1 / شربان 1 / المهدية الميناء 8 / الشابة 3 /



//ولاية سوسة// القلعة الكبرى 12 / القلعة الصغرى 3 / سيدي الهاني 4 / النفيضة 5 / شط مريم 15 / حمام سوسة 20 / سيدي بوعلي 10 / بوفيشة 1 / مساكن 1 / سوسة 17 /



//ولاية المنستير// الوردانين 2 / طبلبة 7 / معتمر 10 / المنستير 12 / صيادة/لمطة/بوحجر 8 / المكنين 6/