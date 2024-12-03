نهاية تجربة المدرب التونسي مكرم دبوب مع المنتخب الفلسطيني

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أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم، عن نهاية تجربة المدرب التونسي مكرم دبوب مع المنتخب الأول.



وتقدم الاتحاد الفلسطيني، في بيان عبر حسابه على منصة /إكس/، بالشكر للمدرب التونسي والطاقم الفني المعاون له، معلنا تعيين جهاز فني جديد بقيادة المدرب إيهاب أبو جزر.





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وجاء قرار الاتحاد الفلسطيني بانهاء التجربة مع دبوب في ظل تضاؤل حظوظ المنتخب بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، إذ لم يحقق أي فوز في ست مباريات ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، حيث استهل الدور الثالث من البطولة بتعادل مبشر على أرض كوريا الجنوبية بنتيجة سلبية قبل أن يخسر أمام الأردن 1-3 والعراق صفر-1 ثم تعادل مع الكويت 2-2 وخسر أمام عمان صفر-1 وتعادل مجددا مع كوريا الجنوبية 1-1.

ويتذيل المنتخب الفلسطيني ترتيب المجموعة الثانية بثلاث نقاط بفارق 11 نقطة عن كوريا المتصدرة وثماني نقاط عن العراق الوصيف علما أن أول منتخبين يتأهلان مباشرة إلى النهائيات بينما سيخوض الثالث والرابع ملحقا مؤهلا.

يشار إلى أن المدرب مكرم دبوب، البالغ من العمر 51 عاما، تولى تدريب المنتخب الفلسطيني في عام 2021، وقاده للتأهل إلى كأس آسيا الأخيرة في قطر حين بلغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وساهم في تأهل "الفدائي" إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم المقبلة.

