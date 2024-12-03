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رئيس الجمهورية يؤكد في لقائه بمحافظ البنك المركزي، ضرورة "تناسق السياسة النقدية مع السياسة الاقتصادية"

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Bookmark article    Publié le Mardi 03 Decembre 2024 - 00:08 قراءة: 0 د, 38 ث
      
قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، اليوم الاثنين بقصر قرطاج، إن "السياسة النقدية يجب أن تكون متّسقة مع السياسة الاقتصادية، بل للدولة سياسة واحدة لا سياسات متعددة حتى وإن تعددت المؤسسات".

وشدد رئيس الدولة على ضرورة أن تعمل كل مؤسسات الدولة في تناغم وتناسق، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

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وذكّر رئيس الجمهورية بأن القانون المتعلق بالنظام الأساسي لهذه المؤسسة العمومية، الذي يحتاج إلى مراجعة، ينصّ على أن من بين الأهداف التي على هذه المؤسسة العريقة العمل على تحقيقها الحفاظ على استقرار الأسعار وعلى الاستقرار المالي لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة بما في ذلك النمو والتشغيل

وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على دور لجنة التحاليل المالية حتى تقوم بالوظائف الموكولة إليها على الوجه المطلوب.


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