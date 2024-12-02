تمثيلية تونسية واسعة صلب لجان الاتحاد الدولي للمبارزة

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نجحت اليوم الاثنين ست شخصيات تونسية في ضمان تواجدها ضمن لجان الاتحاد الدولي للمبارزة بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد بالعاصمة الاوزبكية طشقند وذلك للفترة النيابية (2024-2028) .

وتم انتخاب محمد سفيان الشّواشي نائبًا لرئيس الكنفدرالية الإفريقية للمبارزة بالسيف، بالإضافة إلى عضويته في لجنة التطوير والاتصال والتسويق في الاتحاد الدولي للمبارزة.

كما وقع انتخاب أمينة مال الجامعة التونسية للمبارزة دالية الزغلامي في خطة عضوة في لجنة الأخلاقيات للاتحاد الدولي وصالح الفرجاني عضواً في لجنة التحكيم، في حين تم انتخاب زياد الفرياني لعضوية لجنة القوانين وجمال الفرجاني عضوًا في اللجنة الطبية.

وشهدت أشغال المؤتمر ايضا انتخاب محمد حسان الزواري، المدير الفني السابق للجامعة، لعضوية مجلس الروح الرياضية واللعب النزيه.



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وأشار رئيس الجامعة التونسية للمبارزة محمد سفيان الشواشي في تصريح ل"وات" أن "هذه الانتخابات ساهمت في تعزيز الحضور التونسي في مختلف لجان الاتحاد الدولي وهو نجاح باهر للديبلوماسية الرياضية التونسية التي تزامنت مع تنظيم منافسات كاس العالم للمبارزة للاواسط التي احتضنتها مدينة الحمامات قبل ايام"

وأضاف الشواشي ان "التمثيلية التونسية العالية في الهيكل الدولي ستساعد على تطوير لعبة المبارزة من خلال استثمار البرامج الموجهة من قبل الاتحاد الدولي لفائدة اللاعبين والمدربين بما يساهم في تالق العناصر الوطنية للمبارزة في المحافل الدولية والاولمبية"

يذكر ان تونس ستستضيف منافسات الجائزة الكبرى للمبارزة بسلاح السابر في الفترة الممتدة من 10 إلى 12 جانفي القادم.