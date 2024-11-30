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القبض على عنصر تكفيري بتطاوين من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي

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Bookmark article    Publié le Samedi 30 Novembre 2024 - 18:35 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بتطاوين، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري ملاحق بموجب مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس، بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليه بعقوبة سجنية لمدة 92 سنة.

وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ أصدرته اليوم السبت، بأنه تمت إحالته على ذمة وحدات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، بعد التنسيق مع النيابة العمومية.

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ودعت المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية، والإبلاغ عن أية معلومات مشبوهة، لتعزيز الأمن العام والحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين وذلك على الرقم 71860135.


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