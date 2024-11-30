القبض على عنصر تكفيري بتطاوين من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي

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تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بتطاوين، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري ملاحق بموجب مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس، بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليه بعقوبة سجنية لمدة 92 سنة.



وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ أصدرته اليوم السبت، بأنه تمت إحالته على ذمة وحدات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، بعد التنسيق مع النيابة العمومية.





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