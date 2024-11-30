الرابطة 1: النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم السبت :



السبت 30 نوفمبر 2024

مركب الهادي النيفر بباردو



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الملعب التونسي 1 بونور موغيشا (45)

النادي الافريقي صفر

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي صفر

اتحاد بن قردان 1 نسيم صيود (10)

الملعب الاولمبي بسوسة

النجم الساحلي 2 فادي بن شوق (18) فراس شواط (54)

مستقبل قابس صفر

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين 1 زياد العونلي (29)

الاولمبي الباجي صفر



الاحد 1 ديسمبر 2024

ملعب حمادي العقربي برادس (س 16 و30 دق)

الترجي الرياضي - شبيبة العمران فرج عبد اللاوي

ملعب سليمان (س 14)

مستقبل سليمان - النادي الصفاقسي هيثم القصعي

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 14)

الاتحاد المنستيري - الترجي الجرجيسي صادق السالمي

ملعب المتلوي (س 14)

نجم المتلوي - قوافل قفصة نضال اللطيف



الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-النادي الافريقي 21 10 6 3 1 14 4

-الملعب التونسي 21 10 6 3 1 9 5

3-الاتحاد المنستيري 19 9 5 4 0 11 4

--الترجي الجرجيسي 19 9 6 1 2 13 7

5-الاولمبي الباجي 17 10 5 2 3 10 8

6-الترجي الرياضي 16 9 4 4 1 13 7

7-النادي الصفاقسي 14 9 3 5 1 9 5

-النجم الساحلي 14 10 4 2 4 9 8

9-شبيبة العمران 12 9 3 3 3 9 9

10-مستقبل قابس 11 10 3 2 5 10 13

11- اتحاد بن قردان 10 10 2 4 4 6 8

12--نجم المتلوي 8 9 1 5 3 5 6

--مستقبل سليمان 8 9 1 5 3 6 10

14-اتحاد تطاوين 6 10 2 1 8 6 18

15-النادي البنزرتي 4 10 0 4 6 3 10

--قوافل قفصة 4 9 1 1 7 5 16