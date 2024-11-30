الرابطة 1: النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم السبت :
السبت 30 نوفمبر 2024
مركب الهادي النيفر بباردو
السبت 30 نوفمبر 2024
مركب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي 1 بونور موغيشا (45)
النادي الافريقي صفر
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي صفر
اتحاد بن قردان 1 نسيم صيود (10)
الملعب الاولمبي بسوسة
النجم الساحلي 2 فادي بن شوق (18) فراس شواط (54)
مستقبل قابس صفر
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين 1 زياد العونلي (29)
الاولمبي الباجي صفر
الاحد 1 ديسمبر 2024
ملعب حمادي العقربي برادس (س 16 و30 دق)
الترجي الرياضي - شبيبة العمران فرج عبد اللاوي
ملعب سليمان (س 14)
مستقبل سليمان - النادي الصفاقسي هيثم القصعي
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 14)
الاتحاد المنستيري - الترجي الجرجيسي صادق السالمي
ملعب المتلوي (س 14)
نجم المتلوي - قوافل قفصة نضال اللطيف
الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1-النادي الافريقي 21 10 6 3 1 14 4
-الملعب التونسي 21 10 6 3 1 9 5
3-الاتحاد المنستيري 19 9 5 4 0 11 4
--الترجي الجرجيسي 19 9 6 1 2 13 7
5-الاولمبي الباجي 17 10 5 2 3 10 8
6-الترجي الرياضي 16 9 4 4 1 13 7
7-النادي الصفاقسي 14 9 3 5 1 9 5
-النجم الساحلي 14 10 4 2 4 9 8
9-شبيبة العمران 12 9 3 3 3 9 9
10-مستقبل قابس 11 10 3 2 5 10 13
11- اتحاد بن قردان 10 10 2 4 4 6 8
12--نجم المتلوي 8 9 1 5 3 5 6
--مستقبل سليمان 8 9 1 5 3 6 10
14-اتحاد تطاوين 6 10 2 1 8 6 18
15-النادي البنزرتي 4 10 0 4 6 3 10
--قوافل قفصة 4 9 1 1 7 5 16
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