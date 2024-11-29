رصد مبلغ 8ر1 مليون دينار لتهيئة حجرات الملابس واحداث المنطقة المختلطة بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

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في اطار تعهد ملعب مصطفى بن جنات بالصيانة اللازمة وتجديد مرافقه وفق المواصفات الدولية المعتمدة بما يجعله مؤهلا لاحتضان المباريات القارية، رصدت وزارة الشباب والرياضة اعتمادات قدرها مليون و800 ألف دينار لتهيئة حجرات الملابس وإحداث المنطقة المختلطة المخصصة لاستجوابات اللاعبين وذلك خلال شهر مارس المقبل.



واوضح حمدي بشير مدير المركب الرياضي مصطفى بن جنات لوكالة تونس افريقيا للانباء ان اشغال اعادة التهيئة الملعب ستشمل ايضا خلال سنة 2025 تجديد دكة الاحتياط في حين تم تخصيص اعتمادات قدرها 500 ألف دينار لإعادة تهيئة الملعب الاصطناعي على ان تنطلق الأشغال قريبا.

وأكد أنّ المركب لم يشهد منذ سنة 2004 أية تدخلات سواء من قبل بلدية المنستير أو من وزارة الشباب والرياضة مشيرا الى ان تاهيل الملعب قاريا ودوليا يتطلب تخصيص موارد مالية كبيرة ودعما من سلطة الاشراف معربا عن امله في ان يتم خلال سنة 2025 تفعيل الوعود في هذا الشان.



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وبيّن أنّ المركب يتطلب صيانة يومية خاصة في ما يتعلق بالعشب لكن الاشكال المطروح يتمثل في عدم توفر البذور التكميلية مشيرا الى ان الاتصالات متواصلة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الشباب والرياضة لايجاد حل لهذه المسألة.

هذا وقد عرفت منصة الصحافيين تحسينات في اطار توفير ظروف السلامة لممثلي وسائل الاعلام من ذلك تركيز حاجز حديدي وقرابة 200 مقعد علما وأنّ البلدية ستخصص من ميزانيتها لسنة 2025 مبلغا ماليا قدره 6 آلاف دينار لاستكمال تهيئة المنصة.