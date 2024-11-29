وزارة الفلاحة تقر اعتماد برنامج تخزين زيت الزّيتون لدى الخواص من فلاحين وأصحاب معاصر ومصدّرين حسب الرّغبة

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أقرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الجمعة، اعتماد برنامج تخزين زيت الزّيتون لدى الخواص من فلاحين وأصحاب معاصر ومصدّرين حسب الرّغبة، بما يمكّن من تيسير نسق الجني والتّحويل.



ويتنزل هذا الإجراء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، تبعا لتعليمات رئيس الجمهوريّة قيس سعيد خلال جلسة عمل رفيعة المستوى المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر 2024 والمتعلّقة بجملة الإجراءات العاجلة المعنيّة بتأمين موسم جني الزّيتون بما يحفظ حقوق الفلاحين، وأخرى تتعلّق بتوفير البذور في أحسن الظّروف.





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كما أقرت الوزارة، في ذات السياق، منحة خزن بـ 100 دينار للطّن لكلّ شهر على فترة 3 أشهر تصرّف في نهاية مدّة الخزن، إلى جانب منحة إضافيّة لفائدة الفلاّحين بـــ 10 دنانير لكلّ شهر على فترة 3 أشهر تصرّف في نهاية مدّة التّخزين.



يشار إلى أنّ هذه الإجراءات تضاف لسابقاتها التّي وقع إقرارها بتاريخ 6 نوفمبر 2024 تبعا لتعليمات رئيس الدولة والمتمثلة في تدخل الديوان الوطني للزيت في السوق لشراء كميات من زيت الزيتون ومواصلة العمل بالإجراء المتعلّق بتمديد خلاص القروض الموسميّة بـ 3 أشهر للفلاّحين وأصحاب المعاصر.

