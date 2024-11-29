وزارة الفلاحة تعلن عن وضع برنامج استشنائي لتزويد الفلاحيين بكميّات من القمح الصّلب المراقب والمعد للبذر

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أعلنت وزارة الفلاحة، الجمعة، عن وضع برنامج استشنائي لتزويد الفلاحيين بكميّات من القمح الصّلب المراقب والمعد للبذر، يمكّن من تأمين حاجياتهم طيلة الموسم.



ويتنزل هذا الاجراء تبعا لتعليمات رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، خلال جلسة عمل رفيعة المستوى المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر 2024 والمتعلّقة بجملة الإجراءات العاجلة المعنيّة بتأمين موسم جني الزّيتون بما يحفظ حقوق الفلاحين، وأخرى تتعلّق بتوفير البذور في أحسن الظّروف.





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كما تمّ التّرفيع، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في الكمّيات المبرمج وضعها من القمح الصّلب المراقب والمعد للبذر، مع تدعيم نسق تكييفها وتوزيعها.



أما بخصوص قطاع الحبوب، أكدت الوزارة تواصل توزيع البذور الممتازة لمختلف أنواع وأصناف الحبوب، واحداث خليّةّ متابعة في الغرض، بالتّنسيق مع مصالح وزارة الدّاخليّة لتوجيه البذور لمستحقيها والتّصدّي للاحتكار، علاوة على حرص المصالح المختصّة على التنّسيق مع السّلط الجهويّة وشركات التّجميع لتوجيه كمّيات البذور للمناطق التّي تشكو نقصا.



ودعت الوزارة في هذا الصدد، السلّط الجهوية ومراكز التّجميع إلى التّواصل مع الفلاّحين قصد إعلامهم بالبرنامج المتوفّر من بذور الحبوب.



كما طالبت جميع الفلاّحين إلى اقتناء حاجياتهم من البذور من نقاط البيع الرّسميّة المتواجدة بكافّة الولايات.

مدفعي