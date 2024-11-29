الاعلان عن تكوين نقابة أساسية للتاكسي الفردي

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أعلن رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي نادر الكزدغلي، عن تكوين نقابة مهنية مستقلة تشاركية مدنية دون صبغة تجارية تحمل إسم "النقابة الأساسية للتاكسي الفردي"وذلك منذ 7 سبتمبر 2024 لينطلق نشاطها الفعلي في غرة أكتوبر 2024 حسب بطاقة التعريف الجبائية تحت عدد معرف جبائي عدد1894225/s



وأوضح في تصريح اليوم الجمعة، لــ(وات) أن تكوين هذه النقابة ، جرى بناء على أحكام الباب الأول للكتاب السابع من مجلة الشغل وتحديدا الفصل 242 وما بعد الذي ينص على حرية تأسيس نقابة أو جمعية مهنية تضم أشخاص يتعاطون نفس المهنة أو حرف متشابهة أو مهنة مرتبطة ببعضها بعض تساعد على تكوين منتوجات معينة او نفس المنهة الحرة وعملا بمبدأ الحق النقابي المنصوص عليه بالفصل 40 من دستور 25 جويلية 2022 للجمهورية التونسية وتخضع للقوانين الجاري بها العمل ولهذ القانون الأساسي





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وتابع "تتمتع النقابة بالشخصية المدنية أي أن لها الحق في التقاضي وفي اكتساب الأملاك العقارية والمنقولات حسب القانون ولها أن تقوم لدى سائر المحاكم بجميع الحقوق المخصصة للطرف المدني فيما يتعلق بالوقائع التي تلحق ضرر المباشر بالمصالح الخاصة والمشتركة للقطاعات والهياكل التي تمثلها"



وأكد المسؤول أن هذا القانون يعتبر "دستور النقابة وميثاق معاهدة والتزام شرف بين كل المنخرطين والشركاء المنضوين تحت لوائها من كل مهنيي التاكسي الفردي وأصحاب البطاقة المهنية وورثة الرخص"

كما "يمثل لهم الأرضية الصلبة والمناخ الخصب الذي يمحنهم الفرصة للدفاع على حقوقهم وحمايتها وليحققوا جميع أهدافهم وطموحاتهم في كنف الشفافية والمصدقية والأخوة"



وأبرز أن من بين أهداف إرساء النقابة العمل على أن تكون الناطق الرسمي بإسم كل منخرطيها ومنظوريها من المستقلين ومن الهياكل والمؤسسات المهنية التي تمثلها لدى السلطات وأمام الرأي العام على النطاق الوطني والدولي



كما تعمل النقابة وفق المصدر ذاته، على تحقيق جملة من الأهداف المهنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك بكل ما يتوفر لها من وسائل بالتعاون والشراكة واستنادا على الهياكل المزاولة تحت لوائها



ومن بين الأهداف المهنية للنقابة ، تقديم الحماية الغير مشروطة والدفاع بكل الوسائل المشروعة على القطاع ككل أصلا وشكلا ومضمونا وتسخير كل الجهود لرد الاعتبار وذلك بضمان حقوق ومطالب منخرطيها مع منع كل محاولات التهميش والاستغلال الداخلي والخارجي والتصدي لكل التشاريع المسقطة



أما الأهداف الاجتماعية، فتتمثل في تمتين الروابط المهنية وتكريس مبدأ التضامن والتآزربين كل سواق أجراء وأعرف التاكسي الفردي وتجميعهم تحت سقف النقابة مع تعزيز مد جسور التواصل بينهم والعمل على خلق نسيج اجتماعي متماسك بتكريس ثقافة العمل الجماعي وبتكافؤ الفرص للجنسين



وفيما يخص الأهداف الاقتصادية، ستسعى النقابة إلى النهوض بالأوضاع الاقتصادية للمنخرطين وذلك بمد يد المساعدة لهم من خلال العمل على تحقيق مكاسب ترمي إلى الرقي بمستوى عيشهم، علاوة على التدخل لفائدة منظوريها لخلق شراكات وفرص استثمار في القطاع وتوفير حلول لمساعدتهم على حل مشاكلهم بالنصح والمشورة وبالتوجيه الرشيد عبر قنوات قانونية تابعة للنقابة



أما الأهداف الثقافية، تشمل القيام بدراسات وبحوث وتنظيم ندوات وورشات عمل حول المواضيع التي تهم أصحاب التاكسي عموما بصفة مباشرة أو غير مباشر، إلى جانب تنظيم تظاهرات ثقافية وترفيهية ودورات تكوينية هادفة ونشر ثقافة العمل المدني والتطوعي المتكامل مع المحيط المهني



يشار إلى أن الهيئة المديرة للنقابة الأساسية للتاكسي الفردي تضم كل من:

/نادر كزدغلي ، رئيس

/سفيان جبنوني، كاتب عام

/باسم سلامة، أمين مال





