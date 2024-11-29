النيابة العسكرية بصفاقس تأذن بفتح بحث تحقيقي ضد ثامر بديدة من أجل ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والمس من كرامة الجيش الوطني

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أذنت النيابة العسكرية بصفاقس، بفتح بحث تحقيقي ضد عون السجون السابق ثامر بديدة (المقيم بالخارج)، وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل "محاولة المس من سلامة التراب التونسي بواسطة الكتابة، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والمس من كرامة الجيش الوطني"، وفق ما أفادت به وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري.



وأضافت وكالة الدولة العامة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنه تم فتح البحث التحقيقي من أجل تعمّد الشخص المذكور "استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لترويج ونشر أخبار منسوبة كذبا للغير، بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني، وتعمّد استعمال أنظمة معلومات لنشر أخبار مصطنعة تتضمن نسبة أمور غير حقيقية، بهدف التشهير وتشويه سمعة موظّف عمومي".





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وأوضحت أنّه تقرر فتح هذا البحث التحقيقي، على إثر الزيارة الميدانية التي أداها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى المستشفى العسكري الميداني بمعتمدية بئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس.

