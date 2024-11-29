وزير الإقتصاد وسفير إيطاليا يؤكدان على توفر الإمكانيات والفرص لمزيد تعزيز التعاون الإقتصادي.

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اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 ب Alessandro Prunas سفير إيطاليا بتونس.

وكان اللقاء مناسبة استعرض خلالها الجانبان مختلف أوجه التعاون الإقتصادي خاصة على مستوى تعزيز الإستثمارات الإيطالية في تونس وبرامج التعاون المالي للفترة القادمة.

ونوه الوزير بالدينامكية التي يشهدها التعاون الثنائي في الفترة الأخيرة، مبرزا ان تطور الاستثمارات الإيطالية سواء على مستوى الاحداثات الجديدة او على مستوى توسيع انشطة عديد الشركات ، هو تأكيد على ثقة المؤسسات الإيطالية في آفاق الإستثمار الواعدة في تونس.

واعرب سمير عبد الحفيظ عن إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتوفير الإحاطة والدعم الضروريين للشركات الإيطالية بما يعزز استقرارها وتطوير انشطتها خدمة للمصلحة المشتركة.



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من جانبه بين Alessandro Prunas ان ما شهدته الفترة الأخيرة من حركية على تنظيم التظاهرات الاقتصادية للإستثمار والشراكة، تبرز الإهتمام الذي تحظى به تونس لدى الأوساط الاستثمارية الإيطالية في العديد من المجالات كالطاقات المتجددة والنسيج والملابس وصناعة مكونات السيارات والصناعات البحرية وغيرها.

هذا وتطرق الجانبان الى التعاون المالي الجاري وبرامج العمل للفترة القادمة والمجالات المعنية من ذلك دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبحث والتطوير في المجال الفلاحي ورسكلة المياه المستعملة والتصرف في الأراضي الفلاحية وغيرها من المجالات ذات الأولوية الوطنية.