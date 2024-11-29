ملتقى الأعمال التونسي الروسي: تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنويع الصادرات

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أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، يوم الخميس 28 نوفمبر 2024، على افتتاح ملتقى الأعمال التونسي الروسي بمقر غرفة تجارة موسكو. حضر الملتقى القائم بأعمال سفارة تونس في روسيا، إلى جانب وفد من رجال الأعمال التونسيين برئاسة سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وعدد من المسؤولين الروس، من بينهم سيرجي شيريمين، وزير مقاطعة موسكو، والسيد سيرجي كاترينا، رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية.



يأتي هذا الملتقى ضمن زيارة عمل يقوم بها وزير التجارة لتنشيط اللجنة الحكومية المشتركة التونسية الروسية التي تُعقد في موسكو من 27 إلى 29 نوفمبر 2024. وخلال الملتقى، شدّد الوزير على أهمية تعزيز الصادرات التونسية إلى السوق الروسية وزيادة تنافسيتها. كما دعا إلى تفعيل دور هياكل المساندة الاقتصادية والمنظمات المهنية لتعزيز التبادل التجاري وإرساء شراكات جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.





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الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين عبر تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية وتعزيز تموقع المنتجات التونسية في الأسواق الروسية.