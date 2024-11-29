قبلي: تواصل الاستعدادات لانجاح الدورة 39 من المهرجان الدولي للتمور

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تواصل جمعية المهرجان الدولي للتمور بقبلي، استعداداتها لانجاح الدورة 39 لهذه التظاهرة، التي ستلتئم من 13 الى 15 ديسمبر المقبل، وفق ما اكده المنسق الفني لمهرجان بسام بن حمادي، صباح اليوم الجمعة لصحفي "وات".



واوضح المصدر ذاته، ان جمعية المهرجان الدولي للتمور بقبلي، انطلقت منذ اشهر في الاعداد للدورة المقبلة التي يسعى القائمون عليها بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية، لتكون دورة عودة اشعاع المهرجان، الذي مر بفترة من الركود خلال السنوات الماضية، بسبب الصعوبات المادية والتأخر في الايفاء بالتزاماتها تجاه هذه التظاهرة، التي تم الشروع في اعداد برنامج دورتها ال39، ليستجيب لتطلعات اهالي الجهة وزائريها خلال هذه الفترة، التي تعتبر ذروة الموسم السياحي بقبلي.

واشار بن حمادي، الى ان برنامج المهرجان سيتضمن عدة فقرات متميزة على غرار معرض التمور من المنتج الى المستهلك، فضلا عن معرض للصناعات التقليدية، سيمثل فرصة لتسويق منتوجات حرفيات وحرفيي الجهة، علاوة على معرض وثائقي بعنوان "ذاكرة المهرجان"، لتخليد العديد من المحطات التي اثثت الدورات السابقة من هذه التظاهرة.



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كما يتضمن البرنامج، عرضا فرجويا ملحميا بعنوان "باب الرحبة " من انتاج جمعية المهرجان وهو عرض يجسد عادات وتقاليد متساكني الجهة قديما وكيفية تعايشهم مع الواحة خاصة وان الرحبة هي المكان الذي تنتظم به اغلب عروض المهرجان، والذي يتوسط مدينة قبلي التي تعتبر من اجمل المعالم الاثرية بالجهة، لتتواصل العروض عبر تقديم عمل ملحمي شعري بعنوان "فرسان القوافي"، وهو عبارة عن لقاء يجمع عددا من الوجوه الشعرية المعروفة باعتبار مكانة الشعر لدى السكان، الى جانب سلسلة من السهرات الفنية التي يتم التنسيق حولها مع وزارة الشؤون الثقافية

كما سيتضمن برنامج الدورة، تنظيم مباراة في كرة القدم تجمع بين قدماء الواحة الرياضية بقبلي وقدماء النجم الرياضي الساحلي، علاوة عن تنظيم ندوة علمية بالتنسيق مع المركز الفني للتمور حول الفلاحة الذكية، فضلا على ما ستشهده مدينة قبلي من فقرات تنشيطية تؤمنها عدة فرق فولكلورية من تونس والجزائر ومصر وليبيا ، مع تنظيم بطولة وطنية في الالعاب الالكترونية ويوم تنشيطي خاص باطفال المناطق الحدودية