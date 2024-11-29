سيدي بوزيد: إجراءات عاجلة لمعالجة وضعية ديوان الزيت

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تم خلال جلسة عمل جمعت والي سيدي بوزيد فيصل بالسعودي والرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت حامد الدالي، الاتفاق على إرسال فريق فني إلى المركز الجهوي للديوان الوطني للزيت بسيدي بوزيد، لمعاينته وإعداد الدراسات بشأنه، قصد إعادة تهيئته، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي استنادا إلى نتائج المعاينة، وذلك إما بانجاز إصلاحات أو بتركيز وحدات تخزين جديدة.



وتم خلال الجلسة، التى التأمت اول امس الاربعاء بمقر الولاية، الاتفاق على اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التي سينطلق العمل بها بداية من الأسبوع المقبل، وهي بالأساس قبول تحاليل زيت الزيتون بالمركز الجهوي لديون الزيت لفائدة فلاحي ومنتجي الولاية، وتوفير مهندسة فلاحية بالمركز الجهوي لديوان الزيت مهمتها إسداء الخدمات للفلاحين والمنتجين، بالإضافة إلى توفير مشاتل زيتون ووضعها على ذمة الفلاحين والمنتجين الراغبين في اقتنائها من المركز.





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يشار إلى أن الوضع الراهن لديوان الزيت بالجهة، كان محل تذمرات عدد من نواب المجالس المحلية والمجلس الجهوي، الذين طالبوا بإعادة تهيئته وجعله صالحا لاستقبال كميات من الزيت هذا الموسم، حيث لم يستعمل لتخزين الزيت منذ أكثر من 30 سنة، ولم يعد يقوم بالدور المرجو منه ويحتاج إلى عملية صيانة شاملة لمختلف مكوناته وخاصة آبار التخزين، رغم احتلال ولاية سيدي بوزيد المرتبة الأولى في إنتاج الزيتون ورغم أهمية صابة هذا الموسم التي تتجاوز 300 ألف طن.

يذكر أن المركز الجهوي للزيت بولاية سيدي بوزيد، كان معطلا عن العمل لسنوات وتم في اكتوبر 2015 اصدار قرار بإحداث إدارة جهوية لديوان الزيت بالجهة، وهو ما تم فعلا، غير أنه لم تقع صيانة مختلف أبار التخزين الموجودة به ولم يتم استغلالها إلى الآن.



شوقي