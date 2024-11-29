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بنزرت: وفاة شخصين واصابة امراة اثر حادث اصطدام جرار فلاحي بدراجة نارية على مستوى منطقة وادي الشعير بماطر

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Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Novembre 2024 - 10:49 قراءة: 0 د, 25 ث
      
توفي شخصان واصيبت امراة بكسر على مستوى الحوض ونزيف داخلي جراء حادث اصطدام جرار فلاحي بدراجة نارية على مستوى منطقة وادي الشعير بمعتمدية ماطر، من ولاية بنزرت، اليوم الجمعة، وفق ما افاد به مصدر محلي مسؤول.

واوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" ان الحادث اسفر عن وفاة سائق الدراجة على عين المكان وسائق الجرار الفلاحي، اصابة زوجة صاحب الدراجة النارية، وهي حاليا بالمستشفى المحلي بماطر تحت العناية المركزة.
يذكر ان المصالح الأمنية تولت من جانبها فتح بحث تحقيقي بشان اطوار الحادث وتحديد المسؤوليات بشانه.


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