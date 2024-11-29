وزير الإقتصاد ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية يؤكدان على الحرص المشترك لتعزيز التعاون في المرحلة القادمة

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التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بعد ظهر الخميس 28 نوفمبر 2024 ب Matteo Patrone نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



وكان اللقاء الذي حضره Mark Davis المدير التنفيذي الجديد لمنطقة جنوب شرق المتوسط ومديرة مكتب البنك بتونس Nodira Mansurova مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى التعاون المالي والفني الجاري وبرامج العمل للسنة القادمة.





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ووفق بلاغ للوزارة , اشاد سمير عبد الحفيظ بمستوى التعاون القائم وبتنوع مجالاته ، منوها بتناغمه مع خيارات تونس و اولوياتها التنموية.



وبين الوزير ان تونس تعيش في هذه المرحلة ديناميكية اصلاحية شاملة، هدفها بناء اقتصاد متين ومتنوع بالتوازي مع تعزيز الدور الإجتماعي للدولة ، مقدما في هذا السياق لمحة حول الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لتحسين نسق تنفيذ المشاريع والإصلاحات الجاري العمل عليها لتحسين مناخ الإستثمار والأعمال.



كما تم التطرق خلال اللقاء إلى جملة المشاريع المزمع إنجازها بالتعاون مع البنك في عدد من القطاعات الحيوية وذات المردودية الإجتماعية والاقتصادية من ذلك قطاع النقل البري والنقل الحديدي وقطاع الفسفاط والطاقات المتجددة والمياه ، هذا بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص.



من جانبه أعرب Matteo Patrone عن ارتياحه لتطور التعاون مع تونس في الفترة الأخيرة ، مؤكدا على حرص البنك واستعداده لمزيد تعزيزه في المرحلة القادمة بما يستجيب لاولويات تونس واهدافها في التنمية الإقتصادية والاجتماعية.