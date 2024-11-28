توقيع عقود تجهيز المباني العمومية بأنظمة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحسين النجاعة الطاقية

أشرف اليوم الخميس، كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالإنتقال الطاقي وائل شوشان ، على موكب توقيع تسعة عقود خاصة ببرنامج الانتقال الطاقي في المباني العمومية



ويتمثل هذا البرنامج في تجهيز هذه المباني بأنظمة فولطاضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بهدف توليد الطاقة بصورة مستقلة واستخدامها ذاتيا وإنجاز عمليات لتحسين النجاعة الطاقية والحد من الإستهلاك الطاقي من خلال استخدام فوانيس ومكيفات مقتصدة للطاقة.





وتهدف العمليتان إلى تخفيض الطلب على الطاقة المولدة من مصادر وبإمكانيات عمومية وتقليص دعم الدولة المخصص للمواد الطاقية.وقد تولّى مدير عام الوكالة الوطنية للتحّكم في الطاقة فتحي الحنشي، التّوقيع على هذه العقود مع ممثلي 7 مؤسسات مختّصة في تركيب الأنظمة الفولطاضوئية ومؤسستين لتركيز أنظمة إنارة مقتصدة للطاقةوأكّد كاتب الدولة وائل شوشان في كلمة بالمناسبة أن برنامج الإنتقال الطاقي سيشمل 350 مؤسسة عمومية في 24 ولاية بكلفة جملية تناهز 200 مليون دينار وبقدرة مركّزة تعادل 35 ميغواطوأوضح أنّ هذا البرنامج يرتكز على مكونين يتمثّل الأول في تركيز المحطات الشمسية للإنتاج الذاتي أمّا المكون الثاني فيتمثل في برنامج تحسين النّجاعة الطاقية بالمباني العمومية التابعة لأكثر من 120 مؤسسة عمومية ب20 ولاية وذلك من خلال وضع فوانيس مقتصدة للطاّقة ذات جودة عالية وتركيز أجهزة التحّكم والمتابعة واستبدال المكيفات الفردية بأخرى ذات صنف موحد.وسيتمّ توفير الإحاطة اللاّزمة للمؤسسات المهنية المعنية في كافة مراحل تنفيذ البرنامج من قبل الوكالة الوطنية للتّحكم في الطاقة طيلة فترة الانجاز وإلى غاية منتصف سنة 2025.وتندرج هذه الاتفاقات في إطار خطة الدولة لتحقيق الانتقال الطاقي بالحد من الطاقات الملوثة والحد من التكلفة العمومية لاستهلاك الطاقة.