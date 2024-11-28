بنزرت: تقدّم أشغال مدّ الشبكة الرئيسية لربط الجهة الشرقية لبنزرت بالغاز الطبيعي بنسبة 95 بالمائة (رئيس المشروع)

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تقدّمت أشغال المرحلة الشرقية من مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي البالغ بنسبة 95 بالمائة، وينتظر استكمالها في غضون شهرين، علما أنّ طول الشبكة الرئيسية لهذه المرحلة يبلغ حوالي 140 كلم، وفق ما ذكره رئيس المشروع بلقاسم أولاد أحمد خلال جلسة عمل قطاعية التأمت، اليوم الخميس، بمقر الولاية، وخصّصن لمتابعة وفض الإشكاليات المعيقة لتقدّم أشغال المشروع في كافة مراحله.



وأشار، خلال الجلسة التي أشرف عليها والي الجهة وحضرها كل من المدير الجهوي للتنمية عبد اللطيف حميد ومدير عام شركة قرطاج للصناعات المكلفة بالانجاز الفني للمشروع سراج الدين الجلاصي، إلى أنّ أشغال المرحلة الغربية المبطوح الخروبة، والتي تضم معتمديات ماطر ومنزل بورقيبة وتينجة وبنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية، تقدمت بنسبة 55 بالمائة.

من جانبه، شدّد والي بنزرت سالم بن يعقوب، على أهمية المتابعة الدورية لمثل هذه المشاريع الكبرى المعطلة، وضرورة التنسيق المحكم بين المصالح المتداخلة والمسؤولة عن الإنجاز الإداري والعقاري والفني.



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وأكّد على ضرورة تواصل تقدّم أشغال مشروع ربط الجهة بالغاز الطبيعي بالنسق الحالي واستكماله في أقرب الآجال باعتبار أهميته في دفع الاقتصاد الوطني والاستثمار الصناعي والتشغيل، علاوة على دوره في تعزيز وتطوير البنية التحتية لشبكة نقل الغاز الطبيعي بالشمال، وتزويد 14 منطقة بلدية ببنزرت بالغاز الطبيعي.

يشار إلى أن تكلفة مشروع ربط الجهة بالغاز الطبيعي تبلغ إجمالي 135 مليون دينار ويضم في جميع مراحله من تونس الى بقية مناطق ولاية بنزرت مد انابيب من الفولاذ بطول حوالي 290 كلم، الى جانب تركيز عدد هام من محطات الربط وخزانات التوزيع وغيرها من العناصر الفنية.