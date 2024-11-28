كاس افريقيا للامم لكرة اليد للسيدات - النتائج الكاملة للجولة الافتتاحية

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في ما يلي النتائج الكاملة لمقابلات الجولة الافتتاحية لكأس إفريقيا للأمم لكرة اليد التي تقام بالكونغو الديمقراطية الى غاية 7 ديسمبر المقبل والمؤهلة لبطولة العالم القادمة المقررة بهولندا وألمانيا في شهر ديسمبر 2025 :

الاربعاء 27 نوفمبر 2024

المجموعة الاولى

الجزائر - الراس الاخضر 20-16



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السنغال - كينيا 39-9

الكونغو - مصر 23-27

الترتيب

المنتخب ن ل

السنغال 2 1

مصر 2 1

الجزائر 2 1

الكونغو صفر 1

الراس الاخضر صفر 1

كينيا صفر 1



المجموعة الثانية

تونس - انغولا 23-35

غينيا - الكاميرون 29-32

الكونغو الديمقراطية - اوغندا 38-11

الترتيب

المنتخب ن ل

الكونغو الديمقراطية 2 1

انغولا 2 1

الكاميرون 2 1

غينيا صفر 1

تونس صفر 1

اوغندا صفر 1

ملاحظة / يتاهل أصحاب المراتب الأربع الأولى من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.