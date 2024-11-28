كاس افريقيا للامم لكرة اليد للسيدات - النتائج الكاملة للجولة الافتتاحية
في ما يلي النتائج الكاملة لمقابلات الجولة الافتتاحية لكأس إفريقيا للأمم لكرة اليد التي تقام بالكونغو الديمقراطية الى غاية 7 ديسمبر المقبل والمؤهلة لبطولة العالم القادمة المقررة بهولندا وألمانيا في شهر ديسمبر 2025 :
الاربعاء 27 نوفمبر 2024
المجموعة الاولى
الجزائر - الراس الاخضر 20-16
الاربعاء 27 نوفمبر 2024
المجموعة الاولى
الجزائر - الراس الاخضر 20-16
السنغال - كينيا 39-9
الكونغو - مصر 23-27
الترتيب
المنتخب ن ل
السنغال 2 1
مصر 2 1
الجزائر 2 1
الكونغو صفر 1
الراس الاخضر صفر 1
كينيا صفر 1
المجموعة الثانية
تونس - انغولا 23-35
غينيا - الكاميرون 29-32
الكونغو الديمقراطية - اوغندا 38-11
الترتيب
المنتخب ن ل
الكونغو الديمقراطية 2 1
انغولا 2 1
الكاميرون 2 1
غينيا صفر 1
تونس صفر 1
اوغندا صفر 1
ملاحظة / يتاهل أصحاب المراتب الأربع الأولى من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.
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