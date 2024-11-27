وزارة الفلاحة تعلن عن تسجيل بعض الحالات لمرض الجلد العقدي المعدي عند الأبقار

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أعلنت المصالح البيطريّة بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري أنّه تمّ تسجيل بعض الحالات لمرض الجلد العقدي المعدي عند الأبقار



وأرجعت المصالح البيطرية أن بروز هذا المرض كان نتيجة للوضع الصّحي الإقليمي للأمراض الحيوانيّة وعلى إثر التّغيّرات المناخيّة التّي شهدتها تونس خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع كبير لدرجات الحرارة ونزول أمطار ببعض المناطق ممّا تسبّب في تكاثر الحشرات النّاقلة للأمراض الحيوانيّة،





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ويعتبر هذا المرض من بين الأمراض المنقولة عبر الحشرات (الذّباب، النّاموس، البراغيث والقراد وبعض الحشرات الأخرى) وهو مرض حيواني بحت لا ينتقل إلى الإنسان. وتتمثّل أعراضه في الحمى وظهور عُقَدٍ ذات أحجام مختلفة على جلد الأبقار



وتفاديا لتفشّي هذا المرض، دعت المصالح البيطريّة جميع المربين إلى حماية حيواناتهم من الأمراض المنقولة عبر الحشرات وذلك من خلال الإعلام الفوري للمصالح البيطريّة الجهويّة (بالمندوبيات الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة) عن كلّ حالات الإشتباه والاتّصال الفوري بالطّبيب البيطري الخاص عند ظهور علامات مرضيّة للتّعهّد بالحالة المرضيّة،

كما دعت المربين إلى عدم اللّجوء إلى المداواة الذّاتيّة لما في ذلك من خطورة على سلامة الحيوان ومنتجاته

وتطبيق قواعد الأمن الحيوي بمنشأة التّربية وخاصّة تنظيف محيط منشآت التّربية بإزالة المياه الرّاكدة التّي يمكن أن تكون موقعا لتكاثر الحشرات مثل الإطارات والعلب الفارغة وغيرها



وطالبت المصالح البيطرية المربين بتجنّب تراكم الأسمدة الطبيعيّة بمحيط المستغلّة والتخلّص منها ومقاومة الحشرات النّاقلة برش المبيدات المنصوح بها من قبل المصالح البيطريّة،



وأوضحت أنه ينبغي عزل الحيوانات المشتبه بإصابتها أو المريضة عن الحيوانات السّليمة وتجنّب اقتناء حيوانات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تفادي حركة الحيوانات من الأماكن المصابة



كما أوضحت المصالح البيطرية أن الوزارة اقتنت اللّقاح ضد هذا المرض وسيقع الإعلان عن رزنامة بداية الحملة الاستثنائية للتلقيح ضده، بهدف تعزيز نظام الوقاية والمكافحة، حال إتمام الإجراءات المستوجبة

